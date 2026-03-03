Angustia e incertidumbre en La Iguana: piden explicaciones por el posible cierre de la Escuela 346

En la nota elevada al Ministerio, la parlamentaria solicitó precisiones acerca de la existencia de alguna decisión administrativa vinculada al cierre, fusión, traslado o reestructuración de la institución educativa, así como información sobre la matrícula escolar en los últimos años, evaluaciones edilicias realizadas, el impacto sobre el servicio alimentario y la participación de la comunidad educativa en el proceso de análisis.