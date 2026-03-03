Secciones
Política

Angustia e incertidumbre en La Iguana: piden explicaciones por el posible cierre de la Escuela 346

"En el interior profundo, la escuela es el corazón de la comunidad y muchas veces la única garantía de arraigo para las familias", afirmó Silvia Elías de Pérez.

EDUCACIÓN. Silvia Elías de Pérez exigió explicaciones por el posible cierre de la Escuela 346. EDUCACIÓN. Silvia Elías de Pérez exigió explicaciones por el posible cierre de la Escuela 346.
Hace 1 Hs

La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un pedido de informes a la ministra de Educación, Susana Montaldo, ante la preocupación manifestada por padres, docentes y vecinos de la Escuela N.º 346 “Ángel Custodio Bustos”, ubicada en la localidad de La Iguana, departamento Graneros, frente a versiones sobre un posible cierre o traslado del establecimiento.

En la nota elevada al Ministerio, la parlamentaria solicitó precisiones acerca de la existencia de alguna decisión administrativa vinculada al cierre, fusión, traslado o reestructuración de la institución educativa, así como información sobre la matrícula escolar en los últimos años, evaluaciones edilicias realizadas, el impacto sobre el servicio alimentario y la participación de la comunidad educativa en el proceso de análisis.  

“El cierre de una escuela rural nunca puede tratarse como un simple trámite administrativo. En el interior profundo, la escuela es el corazón de la comunidad y muchas veces la única garantía de arraigo para las familias”, expresó Elías de Pérez.

Falta de respuestas 

La legisladora advirtió además que la situación genera especial preocupación porque el ciclo lectivo ya comenzó y las familias continúan sin respuestas oficiales. “Las clases ya empezaron y, sin embargo, los padres, docentes y alumnos siguen viviendo en la incertidumbre. Esto demuestra un nivel preocupante de improvisación en el área educativa, donde decisiones sensibles parecen manejarse sin planificación ni comunicación clara”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que cualquier decisión debe contemplar no sólo criterios presupuestarios o de matrícula, sino también el impacto social y territorial que implica la eventual desaparición de una institución educativa en zonas alejadas de los centros urbanos.

“Cerrar una escuela en el interior significa muchas veces obligar a los alumnos a recorrer largas distancias, poniendo en riesgo su continuidad escolar. La educación debe acercarse a los alumnos, no alejarlos del sistema”, afirmó.

El pedido de informes busca conocer si existe una medida formal en evaluación y garantizar transparencia en las decisiones educativas que puedan afectar a comunidades rurales. “No estamos adelantando conclusiones; estamos exigiendo información para llevar tranquilidad y defender el derecho a la educación de cada niño tucumano”, concluyó la legisladora.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánSilvia Elías de PérezSusana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Se realizó la primera jornada de concientización sobre enfermedades poco frecuentes en Tucumán

Se realizó la primera jornada de concientización sobre enfermedades poco frecuentes en Tucumán

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
5

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
6

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Más Noticias
Llaman a una audiencia de conciliación en el caso de la denuncia contra el secretario de Energía de la provincia

Llaman a una audiencia de conciliación en el caso de la denuncia contra el secretario de Energía de la provincia

Jaldo habló del reclamo salarial docente en Tucumán: “Es política gremial pura”

Jaldo habló del reclamo salarial docente en Tucumán: “Es política gremial pura”

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Petri tildó de golpista a Villarruel y ella no se quedó atrás: Te conozco por el trencito de la alegría con Milei

Petri tildó de "golpista" a Villarruel y ella no se quedó atrás: "Te conozco por el trencito de la alegría con Milei"

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Comentarios