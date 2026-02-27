ADRs argentinos se desplomaron hasta 24% en febrero y el riesgo país borró toda la baja del año

Los ADRs de empresas argentinas cierran un mes para el olvido en Wall Street, con bajas que llegan hasta el 24%, con un riesgo país que vuela por encima de los 570 puntos básicos, para borrar su caída acumulada en el año.
En la city, la mirada del mercado está atenta al Congreso donde se espera que se termine de aprobar el proyecto de reforma laboral y al dólar que en las últimas ruedas tuvo una leve presión alcista, en el marco de una compresión en las tasas de interés.
Los administradores de fondos privilegian las apuestas al carry trade en pesos.
En Nueva York, los bonos soberanos anotan bajas este viernes generalizadas, de hasta 0,9%, de la mano del Bonar 2035, seguido por el Bonar 2041 (-0,8%). En el otro extremo, el Global 2041 avanza 0,1%. Así, el riesgo país ya se ubica en torno a los 571 puntos básicos, por encima del cierre de 2025.
Al respecto, el Head Sales Trader de Balanz, Jerónimo Bardin, destacó que los bonos en dólares registraron una caída aproximada del 0,7% en lo que va del mes. En cuanto a los títulos en pesos, remarcó que su desempeño estuvo alineado con la estrategia del Tesoro y del Banco Central (BCRA), que implicó inyección de liquidez en pesos vía acumulación de reservas.
"Las tasas se mantuvieron relativamente estables: entre 30% y 32% en el tramo corto y en torno a 35% en el tramo largo", explicó el especialista.
Tras la aprobación en la Cámara Baja, el Senado sesionará este viernes para dar la aprobación final a la reforma laboral, tras la quita del artículo 44 que establecía reducciones en la remuneración por licencias médicas, según las circunstancias de la enfermedad o el accidentes. Como sucedió el jueves 19 de febrero, mientras los legisladores llevan adelante el debate parlamentario, afuera miles de personas se movilizarán en contra del proyecto.
Esta semana el dólar mostró una dinámica volátil: el tipo de cambio oficial registró una suba moderada; en la licitación del Tesoro se relajaron las condiciones de liquidez con el fin de que se disminuya la volatilidad en las tasas lo que le disminuyó el atractivo a las colocaciones en pesos.
"Las tasas profundizaron la baja tras la licitación y el salto en repos a un día. Luego de la subasta del Tesoro, que inyectará $0,5 billones este viernes, y del aumento de repos a un día en el Banco Central de la República Argentina hasta $1,96 billones el miércoles, hoy las tasas recortaron a lo largo de toda la curva. La caución descendió de 26,1% TNA a 22,0% TNA (promedio ponderado), mientras que la curva de tasa fija en pesos finalizó en torno a 2,5% TEM", explicó en la jornada previa PPI.
ADRs y S&P Merval se derrumban en febrero
Por otro lado, los ADRs caen casi en su totalidad, con Grupo Supervielle (-6,3%) liderando las pérdidas. A ésta le siguen Banco Macro (-6,2%) y BBVA Argentina (-5,3%). En solitario, Telecom trepa apenas 0,1%.
En el acumulado mensual, los ADRs pierden hasta 24% de la mano de BBVA Argentina, en medio de un frente externo mucho más inestable. "La volatilidad internacional estuvo marcada por el fallo de la Corte Suprema de EEUU, que determinó que Donald Trump había excedido su autoridad al imponer aranceles generalizados", explicó Bardin.
En tanto, a nivel local el S&P Merval se hunde 3,1% este viernes a los 2.669.266,060 en pesos. Medido en dólares, el selectivo argentino retrocede 2,9% a los 1.807,85 puntos. A nivel mensual, la bolsa porteña se desploma -16,6% y -15,6% en dólares.
En el último día hábil de febrero, Banco Macro encabeza las caídas con un descenso del 6,6%, seguida por Grupo Supervielle (-6,2%) e YPF (-4,5%). Por su parte, Bolsas y Mercados Argentinos sube 1,4%.