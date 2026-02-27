ADRs argentinos se desplomaron hasta 24% en febrero y el riesgo país borró toda la baja del año

"Las tasas profundizaron la baja tras la licitación y el salto en repos a un día. Luego de la subasta del Tesoro, que inyectará $0,5 billones este viernes, y del aumento de repos a un día en el Banco Central de la República Argentina hasta $1,96 billones el miércoles, hoy las tasas recortaron a lo largo de toda la curva. La caución descendió de 26,1% TNA a 22,0% TNA (promedio ponderado), mientras que la curva de tasa fija en pesos finalizó en torno a 2,5% TEM", explicó en la jornada previa PPI.