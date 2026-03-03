El conflicto en Medio Oriente dispara récord histórico en tarifas de superpetroleros y GNL

Impacto en el mercado de GNL

El transporte de gas natural también se ve afectado. Las tarifas diarias de buques tanque de GNL aumentaron más de un 40% el lunes, tras la decisión de Qatar de detener su producción. Según Spark Commodities, los fletes en el Atlántico subieron a U$S61.500 por día (+43%) y en el Pacífico a U$S41.000 (+45%). Expertos de Wood Mackenzie advierten que la escasez de buques podría llevar las tarifas spot a superar los u$s100.000 esta semana. Fraser Carson, analista de la consultora, señaló que “hasta que se pueda garantizar un paso seguro por el Estrecho de Ormuz, el transporte marítimo permanecerá inactivo”.