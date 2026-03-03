Por una decisión del Ministerio de Justicia, Acara no pudo publicar los datos sobre los autos más vendidos de febrero

Hasta enero de 2026, el último día del mes la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) publicaba un informe general con las ventas del mes, tanto de autos como de motos. En febrero, hubo una excepción a esta regla. El informe, que era de libre acceso, era provisto por una empresa privada que, además, ofrecía un servicio de estadísticas y análisis más completo de forma diaria, pero pago.