Por una decisión del Ministerio de Justicia, Acara no pudo publicar los datos sobre los autos más vendidos de febrero

Hasta enero de 2026, el último día del mes la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) publicaba un informe general con las ventas del mes, tanto de autos como de motos. En febrero, hubo una excepción a esta regla. El informe, que era de libre acceso, era provisto por una empresa privada que, además, ofrecía un servicio de estadísticas y análisis más completo de forma diaria, pero pago.
El Ministerio de Justicia de la Nación –que nuclea a la Dirección Nacional de Registro de Patente Automotor (Dnrpa)– publicó un comunicado el penúltimo día hábil de febrero informando que había una “desigualdad de condiciones” en el acceso a la información de los sistemas de la Dnrpa. “Determinados actores accedían a datos registrales relevantes sin que existiera un mecanismo público, transparente y uniforme para su consulta”, comentaron en el comunicado.
¿Qué pasó con la información de Acara?
La información proveniente de la Dnrpa incluía detalles sobre las ventas hechas en todo el país, incluyendo marcas y modelos, precios, forma de venta, entre otros datos. Estos permitían a las terminales automotrices definir estrategias de venta y posicionamiento para sus productos, promociones y descuentos. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la decisión tomada por el Ministerio de Justicia. Es que el gobierno actual cuestiona que los datos no hayan sido públicos desde un principio.
Para cuestionar la antigua metodología, que ahora está en suspenso, se hizo un paralelismo con una práctica que suelen hacer las consultoras. Es que si se hiciera un análisis de datos públicos con posterior venta de ese procesamiento, sería incluso diferente a lo que sucedía entre Siomaa S.A. –la empresa privada que recibía datos de la Dnrpa– y Acara.
Acceso a la información de venta automotriz
“Con el objetivo de garantizar la transparencia y un acceso equitativo a la información pública, la Dirección Nacional se encuentra desarrollando un nuevo sistema abierto que centralizará y disponibilizará de manera oficial los datos que administra el organismo”, anunció Justicia.
Mientras se desarrolla ese sistema, la información se ofrece sin costo a quienes la soliciten vía e-mail a privada@dnrpa.gov.ar o mediante nota firmada a la Dnrpa. Informan desde el ministerio que pueden solicitarse reportes de inscripciones y transferencias discriminados por competencias, marca, modelo y tipo de vehículo.
Acara, por su parte, publicó su propio comunicado responsabilizando a la Dnrpa por llevar a la suspensión del informe que se proporcionaba de manera ininterrumpida desde hace 19 años. A su vez, la agencia se puso a disposición de la dirección nacional para trabajar de manera colaborativa y hacer llegar la información a todos los agentes que lo requieran.