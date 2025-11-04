En Tucumán crecieron los patentamientos de 0km

La Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que el número de vehículos patentados durante octubre ascendió a 1.304 unidades 0km en Tucumán. Este número representó un incremento de un 20,6%, respecto de los 1.081 automotores registrados en octubre de 2024.
Sin embargo, los patentamientos cayeron un 10% en el décimo mes del año, si se los compara con septiembre pasado, cuando se habían registrado 1.449 unidades. En el acumulado enero-octubre, según se informó, se observó un fuerte salto del 58% interanual. En los 10 meses de 2025 se patentaron 14.877 vehículos, mientras que en el mismo período de 2024 fueron 9.411.
Por otro lado, Acara reportó que, a nivel nacional, se registraron 51.982 unidades, lo que representó un crecimiento de un 16,9% interanual, ya que en octubre de 2024 se habían patentados 44.473 unidades. Si la comparación es con septiembre, se observó una baja del 7,6%, dado que en ese mes se habían registrado 56.240 unidades.
La suba
De esta forma, en los 10 meses acumulados del año se patentaron 552.484 unidades, el 55,1% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían dado 356.230 vehículos.
“Completamos otro mes sensible por las elecciones, como ocurrió en septiembre, con más de 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia. Durante esta última semana, hemos tenido mucho movimiento en las concesionarias; evidentemente, el resultado del domingo (26 de octubre) impulsó a muchos clientes a consultar y concretar operaciones. Vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual”, dijo Sebastián Beato, presidente de Acara. “La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses, que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos”, finalizó.