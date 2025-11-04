En Tucumán crecieron los patentamientos de 0km

“Completamos otro mes sensible por las elecciones, como ocurrió en septiembre, con más de 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia. Durante esta última semana, hemos tenido mucho movimiento en las concesionarias; evidentemente, el resultado del domingo (26 de octubre) impulsó a muchos clientes a consultar y concretar operaciones. Vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual”, dijo Sebastián Beato, presidente de Acara. “La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses, que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos”, finalizó.