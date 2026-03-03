Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis pese a ganar 8-0 y avanzar a la final del Carioca

El fútbol brasileño quedó impactado por la decisión de Flamengo de despedir a Filipe Luis como entrenador del primer equipo apenas horas después de la goleada 8-0 ante Madureira, resultado que aseguró la clasificación a la final del Campeonato Carioca. La medida se conoció tras una evaluación interna marcada por resultados recientes que no conformaron a la dirigencia.
El ciclo del ex defensor del Chelsea y Atlético de Madrid se extendió desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2026 y dejó un saldo positivo en títulos y estadísticas. Bajo su conducción, el "Mengao" conquistó la Copa de Brasil, la Supercopa, el Brasileirao, el Campeonato Carioca y la Copa Libertadores, además de alcanzar instancias decisivas en torneos internacionales.
La institución oficializó la salida mediante un comunicado en el que informó: “El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional. Ivan Palanco (segundo entrenador) y Diogo Linhares (preparador físico) también dejarán el club. Flamengo agradece al exjugador y entrenador Filipe Luís por todo lo logrado y compartido durante esta trayectoria. El club le desea éxito y mucha suerte en su carrera profesional”.
Más allá de los logros obtenidos, la derrota en la Recopa Sudamericana ante Lanús, tras caer en ambos partidos de la final, fue considerada un punto de quiebre dentro del club. El propio entrenador había reconocido la presión del entorno al afirmar: “Dejé mi alma aquí. Cuando la afición exige resultados, tiene razón. Los resultados no llegan y no se sienten representados por el equipo que juega. Soy responsable de eso, lo sé”.
Un final inesperado tras la goleada
La comunicación de la decisión se produjo en los vestuarios, minutos después de la conferencia posterior al 8-0. Antes de abandonar el estadio, Filipe Luis dejó una reflexión que marcó el cierre de su etapa: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”. El club aún no anunció a su reemplazante en un momento clave de la temporada.