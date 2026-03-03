Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis pese a ganar 8-0 y avanzar a la final del Carioca

Un final inesperado tras la goleada

La comunicación de la decisión se produjo en los vestuarios, minutos después de la conferencia posterior al 8-0. Antes de abandonar el estadio, Filipe Luis dejó una reflexión que marcó el cierre de su etapa: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”. El club aún no anunció a su reemplazante en un momento clave de la temporada.