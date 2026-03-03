Secciones
Marcelo Escudero reveló cómo impactó en el plantel de River la salida de Marcelo Gallardo

El DT interino del "Millonario" analizó el estado anímico del equipo tras el empate contra Independiente Rivadavia.

Hace 2 Hs

River igualó 1-1 contra Independiente Rivadavia en Mendoza en el primer encuentro posterior a la salida de Marcelo Gallardo. En el banco estuvo Marcelo Escudero, quien asumió de manera interina mientras se concreta la llegada de Eduardo Coudet al club de Núñez.

Tras el partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas, Escudero brindó detalles sobre el clima interno que atravesó el grupo luego de la despedida del histórico entrenador. El DT reconoció que el impacto emocional fue fuerte, aunque destacó la reacción colectiva.

En conferencia, el "Pichi" explicó que encontró a los jugadores golpeados, pero con ánimo para revertir la situación, y remarcó que fue importante que todo el plantel viajara unido a Mendoza. También sostuvo que el equipo logró sacar el partido adelante en un contexto complejo.

Además, el entrenador interino resaltó la actuación de Santiago Beltrán, figura del encuentro bajo los tres palos. Señaló que lo del arquero no es habitual, que tiene claro lo que quiere y que en poco tiempo consiguió avances que a otros les demanda más recorrido, destacando su aplicación y proyección.

A la espera de un nuevo ciclo

El "Millonario" volverá a presentarse por la Liga Profesional en la décima fecha del Apertura 2026, siempre y cuando se confirme la continuidad del calendario. Mientras tanto, se espera el arribo de Eduardo Coudet al país para formalizar su contrato e iniciar una nueva etapa tras el ciclo del "Muñeco".

