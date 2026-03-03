¿Llueve en Tucumán? Qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico

¿El fin del calor?

Este brusco cambio en las condiciones meteorológicas le pondrá un freno al calor de las últimas jornadas. Si bien la provincia amaneció hoy con el cielo parcialmente cubierto, una visibilidad de 10 kilómetros y una humedad sofocante que rozó el 90% para acompañar una mínima de 23 grados, se espera que las lluvias comiencen a ganar terreno y se extiendan durante buena parte del martes.