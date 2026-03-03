Número uno en 28 países: el thriller español que protagoniza Joaquín Furriel y lidera los rankings de Netflix

Éxito absoluto en las métricas globales de Netflix

“Cortafuego” es una película que juega con las expectativas del público para mantener enganchado al espectador, lo cual ha servido para que su popularidad en el gigante del streaming haya ido creciendo. Comenzó llegando a lo más alto en 4 países, España entre ellos, y desde los análisis de Flixpatrol aclaran que siguió mejorando hasta tocar techo con 28 puestos número uno. El film se estrenó el pasado 20 de febrero de 2026 y, en solamente tres días, ya consiguió 6,1 millones de visualizaciones.