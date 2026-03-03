Número uno en 28 países: el thriller español que protagoniza Joaquín Furriel y lidera los rankings de Netflix

La colección de títulos más vistos de Netflix incluyó ahora una historia tan abrumadora como fascinante. “Cortafuego” es el relato que combina hechos alarmantes de la vida real para dar a luz a una pieza audiovisual que deja sin aliento, en parte porque ese escenario no se limita a la ficción. Los desastres naturales que tocaron tan de cerca al mundo y las desapariciones de seres queridos confluyen en una obra desgarradora y casi adictiva.
Este thriller psicológico español triunfa a lo grande en diversos países. Liderando el ranking en 28 naciones, esta propuesta de David Victori, protagonizada por el argentino Joaquín Furriel, plantea un dilema moral apremiado por el avance implacable de las llamas y decisiones dolorosas que marcan el tono sofocante de la cinta.
La película de Netflix que propone tensión y dilemas bajo el fuego
Conocido por su habilidad para explorar climas de alta intensidad emocional, Victori —director de series como Sky Rojo y el film No matarás— nos empuja a un relato incómodo, casi desolador. En este contexto, el paso del tiempo y la búsqueda de la verdad llevan a los personajes a adentrarse aún más en un entorno mortífero.
La trama gira alrededor de la inoportuna desaparición de Lide, luego de que su madre, Mara, decidiera trasladarse a la casa de verano familiar ubicada en medio del bosque con el propósito de atravesar el duelo por la muerte de su marido. Sin embargo, el sosiego sucumbe ante una profunda desesperación cuando la niña se pierde tras una fuerte discusión.
Cortafuego de Netflix, una búsqueda desesperada entre las llamas
Esta pesadilla se intensifica cuando azota un tremendo incendio forestal. Mara no tarda en perder los nervios ante la situación límite, sobre todo cuando sospecha que el guardabosques podría tener alguna relación con lo sucedido a su hija. En ese viaje no está sola: la acompañan su cuñado Luis (Joaquín Furriel), su esposa Elena (Diana Gómez) y el hijo de ambos (Mika Arias).
Desafiando las órdenes oficiales, el grupo decide internarse en el monte para encontrar a la pequeña, guiados únicamente por Santi, un agente forestal interpretado por Enric Auquer. Sin ayuda externa y con el foco ígneo cerrándoles el paso, las sospechas comienzan a crecer y la protagonista empieza a intuir que el siniestro no es la única amenaza que enfrentan.
Éxito absoluto en las métricas globales de Netflix
“Cortafuego” es una película que juega con las expectativas del público para mantener enganchado al espectador, lo cual ha servido para que su popularidad en el gigante del streaming haya ido creciendo. Comenzó llegando a lo más alto en 4 países, España entre ellos, y desde los análisis de Flixpatrol aclaran que siguió mejorando hasta tocar techo con 28 puestos número uno. El film se estrenó el pasado 20 de febrero de 2026 y, en solamente tres días, ya consiguió 6,1 millones de visualizaciones.