Hallan sin vida a un hombre a la vera del arroyo Matazambi

Un hombre de 71 años, identificado como Roberto Sedin Mahafud, fue encontrado sin vida a la vera del arroyo Matazambi, en Santa Ana, tras ser intensamente buscado desde el miércoles pasado.
El operativo comenzó la tarde del 25 de febrero, luego de que su hijo denunciara su desaparición. El rastrillaje fue coordinado por la Unidad Regional Sur, al mando del comisario Marcos Barros, y se desplegó en distintos puntos del departamento de Río Chico y en zonas aledañas. Según informó Barros, las primeras búsquedas se concentraron en los márgenes del arroyo Barrientos, Santa Elena, Santa Bárbara y el paraje El Tuscal.
Al no tener resultados positivos el viernes, los trabajos continuaron desde el amanecer hasta pasada la medianoche. Para ello utilizaron un dron para ampliar el radio de cobertura y se efectuaron recorridos terrestres con el can “Lola” a la vera de ambas trazas de la ruta 38, además de inspecciones en caminos rurales, sendas de fincas cañeras y el cementerio de Villa Hileret.
Registros fílmicos
En paralelo, los investigadores comenzaron a analizar registros fílmicos de cámaras de seguridad. A partir de esas imágenes lograron establecer que el 22 de febrero, cerca de la medianoche, Mahafud había ingresado en bicicleta a Santa Ana por la ruta 332 y luego tomó un camino vecinal en dirección a Colonia 6.
Con esa información, los rastrillajes fueron redireccionados hacia la zona del arroyo Matazambi. El personal policial avanzó por cañaverales hasta un sector boscoso con abundante vegetación que dificultaba el acceso. Allí llegaron a un precipicio con una quebrada pronunciada, de aproximadamente 50 metros de profundidad. A unos 12 metros hacia abajo divisaron la bicicleta en la que se movilizaba el hombre, sujeta entre las malezas.
Tras rodear el desnivel y descender hasta el cauce del arroyo, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Mahafud, quien residía en el barrio Universitario de Aguilares. Ayer por la mañana los peritos trabajaron en el lugar del hallazgo para determinar las causas de la muerte y establecer en qué circunstancias se produjo el desenlace.