Hallan sin vida a un hombre a la vera del arroyo Matazambi

El operativo comenzó la tarde del 25 de febrero, luego de que su hijo denunciara su desaparición. El rastrillaje fue coordinado por la Unidad Regional Sur, al mando del comisario Marcos Barros, y se desplegó en distintos puntos del departamento de Río Chico y en zonas aledañas. Según informó Barros, las primeras búsquedas se concentraron en los márgenes del arroyo Barrientos, Santa Elena, Santa Bárbara y el paraje El Tuscal.