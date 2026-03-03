Secciones
Seguridad

Hallan sin vida a un hombre a la vera del arroyo Matazambi
OPERATIVO. El rastrillaje se realizó en diferentes puntos de Río Chico. OPERATIVO. El rastrillaje se realizó en diferentes puntos de Río Chico.
Hace 3 Hs

Un hombre de 71 años, identificado como Roberto Sedin Mahafud, fue encontrado sin vida a la vera del arroyo Matazambi, en Santa Ana, tras ser intensamente buscado desde el miércoles pasado.

El operativo comenzó la tarde del 25 de febrero, luego de que su hijo denunciara su desaparición. El rastrillaje fue coordinado por la Unidad Regional Sur, al mando del comisario Marcos Barros, y se desplegó en distintos puntos del departamento de Río Chico y en zonas aledañas. Según informó Barros, las primeras búsquedas se concentraron en los márgenes del arroyo Barrientos, Santa Elena, Santa Bárbara y el paraje El Tuscal.

Al no tener resultados positivos el viernes, los trabajos continuaron desde el amanecer hasta pasada la medianoche. Para ello utilizaron un dron para ampliar el radio de cobertura y se efectuaron recorridos terrestres con el can “Lola” a la vera de ambas trazas de la ruta 38, además de inspecciones en caminos rurales, sendas de fincas cañeras y el cementerio de Villa Hileret.

Registros fílmicos

En paralelo, los investigadores comenzaron a analizar registros fílmicos de cámaras de seguridad. A partir de esas imágenes lograron establecer que el 22 de febrero, cerca de la medianoche, Mahafud había ingresado en bicicleta a Santa Ana por la ruta 332 y luego tomó un camino vecinal en dirección a Colonia 6.

Con esa información, los rastrillajes fueron redireccionados hacia la zona del arroyo Matazambi. El personal policial avanzó por cañaverales hasta un sector boscoso con abundante vegetación que dificultaba el acceso. Allí llegaron a un precipicio con una quebrada pronunciada, de aproximadamente 50 metros de profundidad. A unos 12 metros hacia abajo divisaron la bicicleta en la que se movilizaba el hombre, sujeta entre las malezas.

Horror en Las Termas de Río Hondo: hallan asesinada y calcinada a una mujer y detienen a un sospechoso

Horror en Las Termas de Río Hondo: hallan asesinada y calcinada a una mujer y detienen a un sospechoso

Tras rodear el desnivel y descender hasta el cauce del arroyo, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Mahafud, quien residía en el barrio Universitario de Aguilares. Ayer por la mañana los peritos trabajaron en el lugar del hallazgo para determinar las causas de la muerte y establecer en qué circunstancias se produjo el desenlace.

Temas Santa AnaUnidad Regional Sur de la Policía de TucumánRío ChicoMarcos BarrosInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”
1

De Durban a La Ciudadela: El sacerdote sudafricano que conoció a un nuevo “Santo”

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
2

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas
3

Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas

Ranking en Netflix: qué series están mirando los argentinos
4

Ranking en Netflix: qué series están mirando los argentinos

Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico
5

Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico

6

Acerca de la guerra lejana y de la ansiedad cercana

Más Noticias
Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

El Gobierno nacional trazó una estrategia para avanzar con sus reformas

El Gobierno nacional trazó una estrategia para avanzar con sus reformas

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Legislatura bonaerense: Kicillof abrió sesiones con tono electoral

Legislatura bonaerense: Kicillof abrió sesiones con tono electoral

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

Comentarios