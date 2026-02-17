Horror en Las Termas de Río Hondo: hallan asesinada y calcinada a una mujer y detienen a un sospechoso

La investigación está a cargo del fiscal Gustavo Montenegro, quien solicitó un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto. La medida fue autorizada por el juez de Control y Garantías Silvio Sálice. Durante el procedimiento fue demorado Luis Ricardo Bustamante, de 38 años, y se secuestraron dos teléfonos celulares, uno de ellos perteneciente a la mujer desaparecida.