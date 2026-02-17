Horror en Las Termas de Río Hondo: hallan asesinada y calcinada a una mujer y detienen a un sospechoso

Una mujer de 65 años fue hallada asesinada y parcialmente calcinada en un descampado lindero al cementerio de Las Termas de Río Hondo. Por el hecho, un hombre de 38 años quedó detenido ante serios indicios de femicidio, en una causa que conmociona a la ciudad turística.
La víctima fue identificada como Ramona Emilia Medina, con domicilio en calle Yaco Huasi del barrio Agua Santa. Su cuerpo, envuelto en una frazada y con signos de haber sido quemado, fue encontrado el lunes por la noche en la parte posterior de la necrópolis, en un campo contiguo, tras indicaciones brindadas por el propio sospechoso a los investigadores.
La investigación está a cargo del fiscal Gustavo Montenegro, quien solicitó un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto. La medida fue autorizada por el juez de Control y Garantías Silvio Sálice. Durante el procedimiento fue demorado Luis Ricardo Bustamante, de 38 años, y se secuestraron dos teléfonos celulares, uno de ellos perteneciente a la mujer desaparecida.
Horas después, y en el marco de nuevas diligencias, Bustamante quedó formalmente aprehendido. Según datos aportados a medios santiagueños, el hombre habría confesado que Medina estaba muerta y señaló el lugar donde abandonó el cuerpo, lo que permitió a la Policía dar con el macabro hallazgo.
Medina se encontraba desaparecida desde el domingo, cuando salió de su vivienda para asistir a los corsos que se desarrollaban en la ciudad. Al no regresar, Edith del Valle, de 40 años, dio aviso a la Justicia. De inmediato, personal de la División Búsqueda de Personas y efectivos de la Comisaría 50 iniciaron un operativo y difundieron su fotografía para solicitar colaboración de la comunidad.
Un remisero aportó un dato clave para la pesquisa. El trabajador declaró que fue convocado para realizar un viaje hacia el domicilio que luego sería allanado y que, al arribar, observó a un hombre intentando subir a una mujer al vehículo. Al interpretar que ambos se encontraban en aparente estado de ebriedad, decidió no concretar el traslado y se retiró del lugar.
Con esos elementos, y tras el avance de las averiguaciones, personal policial se trasladó durante la madrugada hasta un campo lindero al cementerio, donde finalmente hallaron el cuerpo calcinado.
Peritos forenses trabajan ahora para determinar la causa y el horario de la muerte, y establecer si el incendio fue iniciado cuando la víctima ya había fallecido o si aún se encontraba con vida. La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.