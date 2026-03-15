Entrar al universo Apple es posible con el iPhone 17e

Para quienes quieran sumarse a la tecnología de los teléfonos inteligentes de punta, el iPhone 17e es la opción, principalmente, por su precio. En las primeras horas luego de la presentación en las redes sociales de Apple, los rumores quedaron confirmados. Las prestaciones que tiene el nuevo modelo son el equilibrio anunciado entre tener una muy aceptable tecnología sin tener que pagar una cifra de cinco dígitos (en el caso de moneda estadounidense) de los modelos superiores.
Pero sí, para los entusiastas de la tecnología, el dispositivo puede hacer sentir que viajan al pasado. El iPhone 17e tiene un precio de U$S 599, en su versión de almacenamiento base de 256GB (además está la opción de 512GB). Por el momento, no hay información de su llegada oficial a la Argentina, pero trascendió que Apple ya tiene un operativo montado para que sea lo más pronto posible.
Sí, como todo el planeta se podrá acceder a una reserva, desde el miércoles, antes de la disponibilidad oficial que comenzará el 11 de marzo.
Inteligencia Artificial
Entre los aspectos más destacados del iPhone 17e están sus funciones “inteligentes”. El filtrado de llamadas es una de ellas: el software responde directamente llamadas desconocidas y, tras averiguar el motivo de esta, suena el teléfono. A su vez, elimina de manera automática distracciones no deseadas y, para aquellas personas con dificultades auditivas, posee reconocimiento de sonidos y nombres.
En términos de conectividad, el iPhone 17e cuenta con una tarjeta SIM electrónica, lo que elimina la necesidad de contar con una física al momento de viajar. También envía y recibe mensajes vía satélite cuando el usuario se encuentra fuera de red, directamente desde la aplicación de iMessage. En caso de imprevistos en viajes de ruta, el dispositivo utiliza la señal satelital para brindar asistencia y conectar al usuario con su proveedor.
La presentación oficial del producto se realizará este miércoles 4 de marzo, según consigna La Nación. El evento tendrá lugar en varias sedes alrededor del mundo, como Nueva York, Shanghái y Londres y se presentarán más productos del gigante fundado por Steve Jobs.
¿Cómo es?
El nuevo iPhone 17e es una evolución del mismo dispositivo 2025 al que se han mejorado algunos componentes clave, pero que mantiene su precio. Eso lo convierte en una de las propuestas más interesantes del mercado en un año en que se están experimentando subidas generalizadas de precio.
Entre las prestaciones que son celebradas por los entendidos, está la incorporación de la tecnología MagSafe (15W) que permite el soporte completo para accesorios y carga inalámbrica. La resistencia del equipo, siempre teniendo en cuenta la relación precio-prestación, es otro fuerte porque el Ceramic Shield 2, según Apple, es tres veces más resistente a los arañazos. Y lo más atractivo: el dispositivo incorpora el chip A19 de última generación, junto con el módulo celular C1X diseñado por Apple, hasta dos veces más rápido que el C1 del iPhone 16e.
This is the new iPhone 17e ð¥— Apple Hub (@theapplehub) March 2, 2026
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