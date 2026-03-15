Entrar al universo Apple es posible con el iPhone 17e

Entre las prestaciones que son celebradas por los entendidos, está la incorporación de la tecnología MagSafe (15W) que permite el soporte completo para accesorios y carga inalámbrica. La resistencia del equipo, siempre teniendo en cuenta la relación precio-prestación, es otro fuerte porque el Ceramic Shield 2, según Apple, es tres veces más resistente a los arañazos. Y lo más atractivo: el dispositivo incorpora el chip A19 de última generación, junto con el módulo celular C1X diseñado por Apple, hasta dos veces más rápido que el C1 del iPhone 16e.