Seguridad Estos fueron los procesos judiciales que se llevaron adelante en el marco de la investigación del crimen de Paulina Lebbos Cronología de todos los procesos judiciales que se realizaron para intentar esclarecer la muerte de la joven. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Juan Manuel Montero y Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Paulina Lebbos TucumánCaso Paulina Lebbos Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Perfil del padre de una hija asesinada El segundo juicio por el asesinato de Paulina Lebbos: un año de debate y de hallazgos Alberto Lebbos: “La impunidad sigue recorriendo los cimientos de las instituciones” El tercer juicio por el crimen de Paulina Lebbos: un fallo histórico El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos