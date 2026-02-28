Secciones
Seguridad

Estos fueron los procesos judiciales que se llevaron adelante en el marco de la investigación del crimen de Paulina Lebbos

Estos fueron los procesos judiciales que se llevaron adelante en el marco de la investigación del crimen de Paulina Lebbos

Cronología de todos los procesos judiciales que se realizaron para intentar esclarecer la muerte de la joven.

Por Juan Manuel Montero y Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Paulina Lebbos TucumánCaso Paulina Lebbos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Perfil del padre de una hija asesinada

Perfil del padre de una hija asesinada

El segundo juicio por el asesinato de Paulina Lebbos: un año de debate y de hallazgos

El segundo juicio por el asesinato de Paulina Lebbos: un año de debate y de hallazgos

Alberto Lebbos: “La impunidad sigue recorriendo los cimientos de las instituciones”

Alberto Lebbos: “La impunidad sigue recorriendo los cimientos de las instituciones”

El tercer juicio por el crimen de Paulina Lebbos: un fallo histórico

El tercer juicio por el crimen de Paulina Lebbos: un fallo histórico

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

Más Noticias
Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Comentarios