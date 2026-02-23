Un crimen por venganza: comienza hoy el juicio por el caso Emilse Luna

A poco más de dos años del asesinato de Emilse Luna, hoy comenzará el juicio oral contra Facundo “Facundito” Lazarte y Diego “Colmillín” Ibáñez”, acusados por el homicidio de la joven y del intento de asesinato de su pareja, Ángel Robles.
Nancy Luna, hermana de la víctima, relata que todo comenzó cuando un sobrino suyo fue detenido por circular en una moto robada. En la comisaría, los dueños del vehículo señalaron a “Facundito” como el autor del robo. En ese contexto, Robles lo habría enfrentado para que asumiera el hecho, pero el acusado habría intentado dispararle y el arma se trabó. Desde entonces habrían comenzado las amenazas contra toda la familia.
El 24 de enero de 2024, Emilse Luna y Robles visitaron a su sobrino, que seguía detenido. Por la noche, cuando regresaban en un carro, fueron interceptados por Lazarte e Ibáñez, quienes los acusaron de haberlos denunciado ante la Policía. Nancy Luna relató que Emilse pidió a su pareja que no respondiera y que siguieran camino, pero la situación escaló en segundos. Lazarte habría extraído un arma y disparó varias veces.
Tras el crimen, Lazarte permaneció prófugo durante meses. La Policía realizó allanamientos sin resultados y, según la familia, el acusado se movía con apoyo de su entorno. Ante la falta de avances, los Luna solicitaron al Gobierno una recompensa para obtener información sobre su paradero. Y difundieron la búsqueda en redes sociales y en distintas provincias, incluso en Santiago del Estero. “Eso empezó a achicar el círculo”, recordó Nancy Luna. Finalmente, en marzo de 2025 Lazarte fue capturado caminando en un cañaveral.
Durante todo ese tiempo, la familia denunció amenazas constantes. Según Nancy Luna, debían salir en grupo por temor a ataques y sufrían intimidaciones de allegados del acusado. Incluso ya detenido, aseguró, Lazarte habría conseguido un teléfono celular desde prisión para enviar mensajes y burlarse de la familia.
Secuelas físicas
Robles, sobreviviente del ataque, sufrió graves secuelas físicas. Pasó más de un año y medio en recuperación y no pudo trabajar durante largo tiempo. Nancy recordó a su hermana como una mujer dedicada, presente y profundamente ligada a su familia y a su iglesia evangélica. “Era la más familiar de todas. Siempre estaba, siempre acompañaba. Facundo les arruinó la vida a dos criaturas inocentes. Por más años que le den, nunca van a recuperar a su mamá”, dijo
La hermana de la víctima describe a Lazarte como una persona violenta y con antecedentes. Señala que desde muy joven habría protagonizado varios episodios violentos, incluso con otras víctimas que no habrían obtenido justicia. También menciona que se lo vincula con el llamado Clan Díaz”.
Para Nancy Luna y su familia, el inicio del juicio marca un punto decisivo tras más de dos años de espera. “Tenemos nervios, tristeza y dolor. Sabemos que vamos a tener que verlo, escuchar todo otra vez. Pero buscamos justicia”, afirmó. La familia asegura que todavía teme represalias y que no sabe qué ocurrirá después de una eventual condena.