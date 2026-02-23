Un crimen por venganza: comienza hoy el juicio por el caso Emilse Luna

Nancy Luna, hermana de la víctima, relata que todo comenzó cuando un sobrino suyo fue detenido por circular en una moto robada. En la comisaría, los dueños del vehículo señalaron a “Facundito” como el autor del robo. En ese contexto, Robles lo habría enfrentado para que asumiera el hecho, pero el acusado habría intentado dispararle y el arma se trabó. Desde entonces habrían comenzado las amenazas contra toda la familia.