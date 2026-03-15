La actividad física protege, pero no totalmente de los daños que genera el consumo de alcohol

El deporte siempre asociado a beneficios ¿irrumpe como una ventaja para aquellos que son activos en este aspecto y también beben alcohol? Los investigadores indican que el ejercicio parece ofrecer cierta protección, pero no elimina los riesgos. Los científicos descubrieron que las personas que aumentaron su consumo de alcohol y no estaban en forma (entre el 20 por ciento más bajo de los participantes) tenían un riesgo de muerte 44 por ciento mayor que los que se mantuvieron en forma y abstinentes.