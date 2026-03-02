¿Se levanta el paro y el fin de semana hay fútbol? Por qué el giro que dio el Comité Ejecutivo de la AFA

El cese de actividades estaba previsto entre el jueves y el domingo, afectando a todas las categorías del país. Sin embargo, la reacción negativa del público en cada una de las canchas modificó el escenario. En redes sociales y en distintos estadios durante el último fin de semana se multiplicaron las críticas hacia la conducción de la AFA, con manifestaciones de rechazo por parte de los hinchas.