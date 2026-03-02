¿Se levanta el paro y el fin de semana hay fútbol? Por qué el giro que dio el Comité Ejecutivo de la AFA

El paro del fútbol argentino podría quedar sin efecto incluso antes de entrar en vigencia. La medida impulsada por la AFA en respuesta a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a perder fuerza en las últimas horas y el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional evaluará este martes la posibilidad concreta de dejarla sin efecto.
La suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura y de todas las competencias del Ascenso había sido aprobada el pasado 23 de febrero como gesto institucional de respaldo hacia Claudio Tapia y Pablo Toviggino, citados a indagatoria en una causa judicial que investiga presuntas irregularidades vinculadas al manejo de tributos y aportes por más de $19.000 millones.
El cese de actividades estaba previsto entre el jueves y el domingo, afectando a todas las categorías del país. Sin embargo, la reacción negativa del público en cada una de las canchas modificó el escenario. En redes sociales y en distintos estadios durante el último fin de semana se multiplicaron las críticas hacia la conducción de la AFA, con manifestaciones de rechazo por parte de los hinchas.
Ese clima también impactó puertas adentro de los clubes. Dirigentes que inicialmente acompañaron la medida comenzaron a revisar su postura ante el costo deportivo y social que implicaría detener la competencia. Una encuesta masiva entre lectores reflejó ese malestar: más del 80% se pronunció en contra del paro.
La reunión dirigencial prevista para este martes será determinante. Allí se analizará si se sostiene la protesta o si, ante la presión pública y el desgaste generado, se decide dar marcha atrás y permitir que el calendario continúe con normalidad el próximo fin de semana.
El conflicto se originó tras la denuncia de ARCA, que fue rechazada por la AFA y varios clubes, quienes denunciaron un supuesto avance judicial y político contra la entidad. No obstante, algunas instituciones de peso evitaron pronunciarse públicamente, lo que también dejó al descubierto diferencias internas.
El público se expresó en varios estadios del fútbol argentino
Mientras tanto, el rechazo ya se trasladó a las tribunas. En varios partidos recientes, pese a los gestos de apoyo institucional exhibidos por algunos equipos, la respuesta de los hinchas fue crítica.
Con ese panorama, el futuro inmediato del paro quedó abierto. La decisión final podría conocerse en las próximas horas y definir si el fútbol argentino se detiene… o si la pelota finalmente sigue rodando.