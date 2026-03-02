Racing llega a Tucumán golpeado por los malos resultados y con bajas sensibles

La ausencia del goleador abre un interrogante que el cuerpo técnico mantendrá hasta último momento. Una de las opciones es Damián Pizarro, centrodelantero natural llegado en el último mercado de pases, aunque todavía no sumó minutos oficiales en el torneo. El chileno arrastra poca continuidad tras su paso por el Le Havre francés, en donde tuvo escasa participación durante el segundo semestre de 2025.