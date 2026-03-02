Secciones
Racing llega a Tucumán golpeado por los malos resultados y con bajas sensibles

La "Academia" no arrancó bien el año y hasta Gustavo Costas fue cuestionado. En el último partido perdió a su goleador y figura: Adrián "Maravilla" Martínez.

GOLEADOR AUSENTE. Maravilla Martínez sufrió un esguince de tobillo y no estará presente en el Monumental contra Atlético. GOLEADOR AUSENTE. "Maravilla" Martínez sufrió un esguince de tobillo y no estará presente en el Monumental contra Atlético.
Hace 1 Hs

Gustavo Costas debe resolver un inconveniente sensible de cara al duelo frente a Atlético. La lesión de Adrián “Maravilla” Martínez, quien sufrió un esguince grado dos en el tobillo izquierdo, dejó a Racing sin su principal referencia ofensiva y obligó al DT a replantear el armado del ataque para el partido de esta noche en el Monumental.

La ausencia del goleador abre un interrogante que el cuerpo técnico mantendrá hasta último momento. Una de las opciones es Damián Pizarro, centrodelantero natural llegado en el último mercado de pases, aunque todavía no sumó minutos oficiales en el torneo. El chileno arrastra poca continuidad tras su paso por el Le Havre francés, en donde tuvo escasa participación durante el segundo semestre de 2025.

Por eso realizó trabajos físicos diferenciados para ponerse a punto, aunque ese proceso se vio demorado por una molestia muscular.

Otra alternativa es Tomás Conechny, quien no ocupa habitualmente la posición de “9”, pero llega con confianza tras convertir en el empate contra Independiente Rivadavia y ofrece movilidad y buen juego aéreo. También aparece como variante Santiago Solari. En tanto, Elías Torres continúa con la recuperación de la rotura de ligamentos y aún no está disponible.

Costas tiene más bajas

Además del cambio obligado en ataque, Racing realizará otras modificaciones: Baltasar Rodríguez ingresaría por el suspendido Matko Miljevic y Duván Vergara jugaría el lugar de Bruno Zuculini.

