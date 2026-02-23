"No pueden dirigir partidos grandes": escándalo por dichos machistas en el fútbol brasileño

Sin embargo, el clima de tensión mutó rápidamente en un pedido de perdón público. Ya en la zona mixta del estadio, un Marques visiblemente afectado confesó que recibió un duro llamado de atención por parte de las mujeres de su círculo íntimo. "Dije cosas que no debería haber dicho. Mi esposa ya me ha reprendido, mi madre ya me ha reprendido. Estoy aquí para pedir perdón a todas las mujeres", aseguró ante los medios locales, confirmando además que se disculpó personalmente con la árbitra. La Federación Paulista, por su parte, analiza si aplicará una sanción de oficio ante un hecho que empañó una de las instancias definitorias del torneo.