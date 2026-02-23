Secciones
"No pueden dirigir partidos grandes": escándalo por dichos machistas en el fútbol brasileño

El defensor Gustavo Marques arremetió contra la árbitra Daiane Muniz dos Santos tras la eliminación de Bragantino en el certamen estadual. Luego del repudio generalizado, el jugador admitió que fue "reprendido" por su esposa y su madre para retractarse de sus palabras.

SE DISCULPÓ. Gustavo Marques pidió perdón por sus dichos poco tiempo después de que se desate la polémica. SE DISCULPÓ. Gustavo Marques pidió perdón por sus dichos poco tiempo después de que se desate la polémica.
Hace 2 Hs

El fútbol brasileño se vio sacudido por un episodio de discriminación tras la definición de los cuartos de final del Campeonato Paulista. Bragantino quedó fuera de competencia luego de caer por 2-1 ante Sao Paulo, equipo dirigido por Hernán Crespo, pero el resultado deportivo quedó en segundo plano por las declaraciones de Gustavo Marques. El zaguero, autor del único tanto de su equipo, descargó su bronca contra la jueza del encuentro, Daiane Muniz dos Santos, con un discurso que generó rechazo inmediato.

Minutos después del pitazo final, Marques disparó frente a las cámaras cuestionando la designación de mujeres para encuentros de alta relevancia. "Primero quiero hablar del arbitraje. Porque no sirve de nada que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer para arbitrar un partido de este tamaño", lanzó el futbolista de 24 años, cuyo pase pertenece al Benfica. El defensor acusó a la jueza de "no ser honesta" y de haber inclinado la cancha en favor del equipo de Crespo por el peso de la camiseta y la tradición del club paulista.

A pesar de intentar matizar sus palabras apelando a su entorno familiar, el discurso de Marques no hizo más que profundizar la polémica. "Con todo respeto a las mujeres del mundo. Estoy casado, tengo a mi madre. Disculpen si estoy diciendo algo contra las mujeres, pero por su nivel no creo que tenga la capacidad de arbitrar un partido de este tipo", manifestó, responsabilizando también a la Federación Paulista por la elección de la terna arbitral. 

Sin embargo, el clima de tensión mutó rápidamente en un pedido de perdón público. Ya en la zona mixta del estadio, un Marques visiblemente afectado confesó que recibió un duro llamado de atención por parte de las mujeres de su círculo íntimo. "Dije cosas que no debería haber dicho. Mi esposa ya me ha reprendido, mi madre ya me ha reprendido. Estoy aquí para pedir perdón a todas las mujeres", aseguró ante los medios locales, confirmando además que se disculpó personalmente con la árbitra. La Federación Paulista, por su parte, analiza si aplicará una sanción de oficio ante un hecho que empañó una de las instancias definitorias del torneo.

