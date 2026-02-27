Racing llega diezmado a Tucumán: "Maravilla" Martínez se realizó estudios y estará un mes afuera
El goleador de la Academia sufrió un esguince grado dos y tendrá 30 días de recuperación. Gustavo Costas recupera al chileno Damián Pizarro, quien asoma como alternativa para el duelo del martes ante Atlético.
El empate ante Independiente Rivadavia dejó secuelas profundas en el esquema de Gustavo Costas. Más allá de la entrega para rescatar un punto con un jugador menos, la noticia que sacudió el mundo Racing este viernes fue la confirmación de la lesión de Adrián "Maravilla" Martínez. El delantero, que venía de ser homenajeado por sus 100 partidos en el club, sufrió un esguince grado dos en su tobillo izquierdo que lo marginará de las canchas por al menos cuatro semanas. La imagen de su tobillo inflamado, viralizada en redes sociales, ya anticipaba un panorama sombrío para el ataque académico justo antes de visitar el Monumental José Fierro.
Ante este escenario, la noticia positiva para el técnico es el alta médica de Damián Pizarro. El atacante chileno, que llegó como una de las apuestas fuertes del mercado de pases, todavía no pudo debutar debido a un proceso de reacondicionamiento físico y una posterior molestia muscular. Si bien ya entrena a la par del grupo, la falta de ritmo oficial hace que Costas lo piense más como una opción de recambio que como el reemplazante natural de Martínez para el martes. Su estreno en suelo tucumano dependerá de cómo responda en las últimas prácticas previas al viaje a nuestra provincia.
La gran incógnita para el entrenador radica en quién ocupará finalmente el centro del ataque frente al "Decano". En los ensayos recientes, el cuerpo técnico probó con Santiago Solari como referencia de área, aunque también baraja la posibilidad de sostener a Tomás Conechny, el autor del gol del empate en la fecha pasada. Con la baja confirmada de su máximo artillero, Racing deberá reconfigurar su sistema ofensivo para intentar llevarse puntos de Tucumán ante un Atlético que buscará aprovechar la fragilidad de una delantera que llega sin su carta principal.