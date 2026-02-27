Racing llega diezmado a Tucumán: "Maravilla" Martínez se realizó estudios y estará un mes afuera

El empate ante Independiente Rivadavia dejó secuelas profundas en el esquema de Gustavo Costas. Más allá de la entrega para rescatar un punto con un jugador menos, la noticia que sacudió el mundo Racing este viernes fue la confirmación de la lesión de Adrián "Maravilla" Martínez. El delantero, que venía de ser homenajeado por sus 100 partidos en el club, sufrió un esguince grado dos en su tobillo izquierdo que lo marginará de las canchas por al menos cuatro semanas. La imagen de su tobillo inflamado, viralizada en redes sociales, ya anticipaba un panorama sombrío para el ataque académico justo antes de visitar el Monumental José Fierro.