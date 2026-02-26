Salud pública : el Gobierno provincial analizó el funcionamiento de hospitales y anticipó la campaña antigripal

Luis Medina Ruiz, Ministro de Salud Pública de Tucumán, explicó que uno de los ejes planteados fue mantener los estándares de atención con el fin de sostener la calidad en la atención hacia todos los tucumanos y también a quien lo necesiten. En ese sentido, precisó que se continuará atendiendo a personas provenientes de otras provincias. “La idea es dar respuesta a todos los que lleguen con un problema de salud”, enfatizó.