Salud pública : el Gobierno provincial analizó el funcionamiento de hospitales y anticipó la campaña antigripal

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una reunión con directores de hospitales públicos de la provincia en el despacho del Ministerio de Salud, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema sanitario y definir lineamientos de trabajo para los próximos meses.
Participaron también el ministro Luis Medina Ruiz, el secretario Ejecutivo Médico Daniel Amado, el secretario Ejecutivo Contable Fabio Andina, los subsecretarios Cristina Majul y Marcelo Montoya y la secretaria general de administración Natalia Huergo.
Durante el encuentro, el mandatario explicó que la convocatoria formó parte de una serie de reuniones con áreas consideradas estratégicas. “Hoy escuchamos la situación de cada uno de los hospitales y de los CAPS, y las funciones que cumple cada integrante del Sistema Provincial de Salud”, afirmó el ejecutivo provincial según información oficial.
Asimismo sostuvo que actualmente no sólo asisten personas sin cobertura social sino también afiliados a obras sociales y prepagas. “Esto habla del nivel que se ha alcanzado en infraestructura, en tecnología y, sobre todo, en el profesionalismo del personal”, aseguró Jaldo. Respecto del equipamiento, indicó que se incorporaron dispositivos en hospitales del interior, entre ellos tomógrafos, con el objetivo de evitar traslados hacia la capital.
Luis Medina Ruiz, Ministro de Salud Pública de Tucumán, explicó que uno de los ejes planteados fue mantener los estándares de atención con el fin de sostener la calidad en la atención hacia todos los tucumanos y también a quien lo necesiten. En ese sentido, precisó que se continuará atendiendo a personas provenientes de otras provincias. “La idea es dar respuesta a todos los que lleguen con un problema de salud”, enfatizó.
Respecto de la implementación de la campaña antigripal, y ante la necesidad de reforzar la cobertura en grupos vulnerables, se anunció que la vacunación comenzará antes del diez de marzo.
Referentes sanitarios
Silvia Gramajo, directora del hospital del Niño Jesús, enumeró además los servicios disponibles y destacó el nivel de especialización al tratarse de un hospital de tercer nivel de alta complejidad dentro del NOA. “ Somos referentes en cardiopatía congénita, somos únicos en las enfermedades poco frecuentes”, argumentó la doctora y agregó que cuentan con un consultorio específico para este tipo de patología, con una asistencia actual de 350 pacientes bajo tratamiento.
Por otro lado, Karina Loto, directora del Centro Asistencial Zenón Santillán, consideró que la reunión permitió fijar pautas para el inicio del año sanitario. “El pedido central fue brindar la mejor atención posible para cada uno de nuestros pacientes”, señaló. Además, indicó que el hospital no registra faltantes de medicamentos. “No tenemos faltantes, contamos con los insumos necesarios”, aseguró.
Según lo expuesto por los funcionarios, el encuentro sirvió para relevar el estado de los hospitales y centros de atención primaria, revisar recursos humanos y definir criterios de trabajo en un contexto que calificaron como desafiante para el sistema público.