Martiniano Arrieta, el tucumano que vuelve a decir presente en Los Pumas 7’s para la gira por Norteamérica

Argentina llega a esta instancia tras alcanzar el quinto puesto en Perth y el séptimo en Singapur, resultados que dejaron enseñanzas en un formato novedoso para el equipo. “Es algo nuevo para nosotros este formato para saber qué nos conviene hacer y también fue un año de prueba para darle rodaje al equipo. Habrá mucho para analizar tras estas dos últimas etapas”, explicó Santiago Gómez Cora, quien además remarcó que el objetivo es “continuar con el ensamble del equipo y terminar de agarrar confianza algunos jugadores, como también aceitar nuestro sistema de juego”.