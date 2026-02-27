Martiniano Arrieta, el tucumano que vuelve a decir presente en Los Pumas 7’s para la gira por Norteamérica
El jugador surgido en Tucumán integra la lista de 14 convocados por Santiago Gómez Cora para disputar las etapas de Vancouver y Nueva York. El seleccionado argentino buscará cerrar de la mejor manera la fase regular del Circuito Mundial.
Los Pumas 7’s ya enfocan su energía en los dos últimos desafíos de la fase regular del Circuito Mundial: Vancouver y Nueva York. Y entre los 14 convocados por Santiago Gómez Cora aparece un nombre que en Tucumán siempre se sigue con atención: Martiniano Arrieta.
El wing tucumano vuelve a formar parte de la delegación nacional que viajará a Norteamérica para disputar el Seven de Vancouver (7 y 8 de marzo) y luego el de Nueva York (14 y 15 de marzo). Para Arrieta, cada convocatoria no solo representa una oportunidad deportiva, sino también la confirmación de su crecimiento dentro de un plantel que continúa en pleno proceso de consolidación.
Argentina llega a esta instancia tras alcanzar el quinto puesto en Perth y el séptimo en Singapur, resultados que dejaron enseñanzas en un formato novedoso para el equipo. “Es algo nuevo para nosotros este formato para saber qué nos conviene hacer y también fue un año de prueba para darle rodaje al equipo. Habrá mucho para analizar tras estas dos últimas etapas”, explicó Santiago Gómez Cora, quien además remarcó que el objetivo es “continuar con el ensamble del equipo y terminar de agarrar confianza algunos jugadores, como también aceitar nuestro sistema de juego”.
En ese contexto, la presencia de Arrieta cobra relevancia. El tucumano se ganó su lugar en una estructura que combina experiencia y juventud, con nombres consolidados como Marcos Moneta y una camada que busca afirmarse de cara a las finales de temporada. El staff apunta a que el equipo llegue en plenitud a las etapas decisivas del SVNS World Championship, y cada torneo previo funciona como ajuste fino.
La gira no contará con Santiago Mare ni Joaquín Pellandini, ambos preservados por molestias físicas. “Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales, que en definitiva son las que van a marcar el rendimiento final del año”, explicó el entrenador.
En Vancouver, Argentina integrará el Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia, una zona de máxima exigencia que pondrá a prueba el carácter del equipo desde el primer día. Luego llegará Nueva York, última estación antes de las finales que se disputarán en Hong Kong, Valladolid y Bordeaux.
Para Arrieta, esta convocatoria significa seguir llevando la bandera del rugby tucumano a la elite mundial. En un seleccionado que busca identidad, regularidad y confianza, el aporte del tucumano será clave para sostener la intensidad y el ritmo que exige el seven internacional.
La cuenta regresiva ya comenzó. Y en cada tackle, en cada apoyo y en cada sprint, Tucumán volverá a estar representado en lo más alto del rugby mundial.