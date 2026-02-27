Santoral: este 27 de febrero se conmemora al santo de la juventud y de la esperanza

Desde pequeño mostró una gran sensibilidad religiosa, pero tras la muerte de su madre cuando él tenía solo cuatro años, su fe se vio ensombrecida por la vida social de la época. Era un joven carismático, con dotes para el estudio y la oratoria, y disfrutaba de los bailes, el teatro y la compañía de sus amigos. Sin embargo, tras padecer varias enfermedades y la pérdida de su hermana, sintió un llamado profundo a la vida religiosa.