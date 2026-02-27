Secciones
SociedadActualidad

Santoral: este 27 de febrero se conmemora al santo de la juventud y de la esperanza

Conocé en detalle al santoral católico.

Santoral: este 27 de febrero se conmemora al santo de la juventud y de la esperanza
Hace 1 Hs

El 27 de febrero, el santoral católico recuerda a varios santos y beatos. Algunos de los más destacados son:

San Gabriel de la Dolorosa: el santo de la juventud y la esperanza

Francisco Possenti, más conocido como San Gabriel de la Dolorosa, nació el 1 de marzo de 1838 en Asís, Italia, en una familia acomodada. Su vida estuvo marcada por una fuerte transformación espiritual, pasando de una juventud llena de diversiones y aspiraciones mundanas a una entrega total a Dios como religioso pasionista.

Desde pequeño mostró una gran sensibilidad religiosa, pero tras la muerte de su madre cuando él tenía solo cuatro años, su fe se vio ensombrecida por la vida social de la época. Era un joven carismático, con dotes para el estudio y la oratoria, y disfrutaba de los bailes, el teatro y la compañía de sus amigos. Sin embargo, tras padecer varias enfermedades y la pérdida de su hermana, sintió un llamado profundo a la vida religiosa.

En 1856, ingresó a la Congregación de la Pasión de Jesucristo (pasionistas), tomando el nombre de Gabriel de la Dolorosa en honor a la Virgen María y su sufrimiento. Su vida en el convento se caracterizó por la humildad, la obediencia y una devoción ardiente a la Virgen Dolorosa.

A pesar de su juventud, San Gabriel tuvo que enfrentar la enfermedad. Aquejado de tuberculosis, aceptó su sufrimiento con resignación cristiana, considerándolo una forma de unión con Cristo crucificado. Falleció el 27 de febrero de 1862, a los 24 años, dejando un legado de fe y entrega.

Fue canonizado en 1920 por el papa Benedicto XV y es considerado el patrono de los jóvenes, estudiantes y seminaristas. Su vida es un testimonio de cómo la gracia divina puede transformar la existencia de un joven común en un ejemplo de santidad.

Otros santos

San Gregorio de Narek (Doctor de la Iglesia)

San Baldomero

San Besas de Alejandría

San Honorina

San Juan de Gorze

Además, se conmemora a varios beatos como:

Beato Marko de Aviano

Beato José Tous y Soler

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
2

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa
3

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
4

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?
5

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares

El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Una explosión de sabor: el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

"Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Comentarios