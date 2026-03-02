Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: ¿qué se sabe del nombre de la niña?

Oriana Sabatini podrá estar un poco más aliviada ahora que el embarazo terminó, porque medios bonaerenses anunciaron que esta mañana nació la pequeña niña que esperaba junto a Paulo Dybala. Después de meses de gestación atravesados por los malestares y las náuseas para la madre primeriza, los síntomas llegaron a su fin y la bebé ya se encuentra entre los brazos de sus padres.
Es sabido que Sabatini es una ferviente fanática de “Harry Potter”, la saga escrita por J. K. Rowling. Por eso, las primeras opciones que habían rondado por su cabeza desde que se supo el sexo de la bebé fueron las de los personajes de la heptalogía de fantasía. Sin embargo, terminó por acordar un nombre diferente con Dybala y “Hermione” quedó descartado desde el primer cuatrimestre.
Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
La niña nació en horas de la madrugada en el hospital Gemelli de Roma, según informó el diario Corriere dello Sport. La institución de salud es la más grande de la capital italiana y es el mismo sitio en que estuvo internado el papa Francisco durante sus últimas semanas de vida. Aunque la fecha de nacimiento estaba prevista para el 11 de marzo, el parto se adelantó poco más de una semana.
El nombre elegido por los padres para bautizar a la niña fue Gia, un perfecto nombre italiano, en consonancia con la carrera que está haciendo Dybala en la Associazione Sportiva Roma. Todo parece indicar que se trata de una opción con la que Oriana soñaba desde que tenía 15 años y que quedó en su corazón hasta hoy, momento en que sus deseos de ser madre se hicieron realidad.
La actriz y cantante había manifestado sus intenciones de tener a su esposo durante el parto. También quería que llegara de forma natural y no por cesárea. El conjunto de condiciones que se planteó para tener a su hija llevó a la pareja a decidir que naciera en Italia, cerca del lugar de trabajo de Dybala.
Oriana Sabatini, acompañada por sus padres en el parto
Además, desde hace unas semanas, tanto Catherine Fulop como “Ova” Sabatini se instalaron en Italia para acompañar a su hija en los últimos días de embarazo. La conductora hizo un posteo hace algunos días en el que mostró una selfie junto a la madre embarazada.
En su posteo, Fulop reflexionó también sobre la distancia y sobre la situación de su madre, que vive en Venezuela. “La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida. Y con el corazón en Venezuela, con mi Madrecita Santa, mamá Cleo te amo. Dios sabe lo que hace”, escribió sobre la imagen.