Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: ¿qué se sabe del nombre de la niña?

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La niña nació en horas de la madrugada en el hospital Gemelli de Roma, según informó el diario Corriere dello Sport. La institución de salud es la más grande de la capital italiana y es el mismo sitio en que estuvo internado el papa Francisco durante sus últimas semanas de vida. Aunque la fecha de nacimiento estaba prevista para el 11 de marzo, el parto se adelantó poco más de una semana.