Los motivos económicos y familiares que acercan a Dybala a Boca

El presente futbolístico no le sonríe a Boca en este arranque del torneo Apertura. La cosecha de apenas ocho puntos en las primeras seis fechas, producto de dos derrotas (ante Estudiantes y Vélez) y un par de empates consecutivos en La Bombonera, encendió las alarmas. En La Ribera, los cuestionamientos hacia el funcionamiento del equipo dirigido por Claudio Úbeda ya son moneda corriente entre los hinchas. Sin embargo, en la antesala del choque de este martes frente a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina, una bomba periodística detonada en Europa trajo una brisa de aire fresco y renovó la ilusión de todo el pueblo "xeneize".