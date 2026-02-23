Secciones
Los motivos económicos y familiares que acercan a Dybala a Boca

La drástica reducción salarial propuesta por la Roma y el deseo de transitar el nacimiento de su primer hijo en Argentina impulsan el operativo retorno de la "Joya". Entre los contactos constantes con Riquelme y la cercanía con Paredes, los detalles de una negociación que sacude el mercado "xeneize".

ILUSIÓN. La llegada de Paulo Dybala es el gran sueño de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. ILUSIÓN. La llegada de Paulo Dybala es el gran sueño de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.
Hace 49 Min

El presente futbolístico no le sonríe a Boca en este arranque del torneo Apertura. La cosecha de apenas ocho puntos en las primeras seis fechas, producto de dos derrotas (ante Estudiantes y Vélez) y un par de empates consecutivos en La Bombonera, encendió las alarmas. En La Ribera, los cuestionamientos hacia el funcionamiento del equipo dirigido por Claudio Úbeda ya son moneda corriente entre los hinchas. Sin embargo, en la antesala del choque de este martes frente a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina, una bomba periodística detonada en Europa trajo una brisa de aire fresco y renovó la ilusión de todo el pueblo "xeneize".

Según el reconocido periodista italiano Matteo Moretto, especialista en el mercado de pases europeo y estrecho colaborador de Fabrizio Romano, las chances de ver a Paulo Dybala con la camiseta azul y oro crecen a pasos agigantados.

"Dybala está más afuera que dentro de la Roma", sentenció Moretto a través de un video publicado en su canal de YouTube, dejando en claro que el ciclo del cordobés en la capital italiana parece tener fecha de vencimiento. Lejos de ser un simple rumor, el especialista profundizó sobre las negociaciones: "Los contactos entre el entorno de Dybala y Boca Juniors son constantes. Todavía no hay una decisión final, pero las sensaciones son que el argentino está viviendo los últimos meses en Roma".

El reloj juega a favor de la ilusión "xeneize". "Durante la primavera en Italia se sentarán para definir su futuro, pero es posible el retorno a su país", detalló el comunicador, echando por tierra las probabilidades de que el campeón del mundo en Qatar 2022 extienda su vínculo con "La Loba".

Un abismo económico y el reloj en contra

Las charlas para la renovación del contrato en Italia entraron en un callejón sin salida, y el principal responsable es el aspecto financiero. Aunque en un principio hubo buena voluntad de ambas partes, la dirigencia romana le puso sobre la mesa una oferta que contempla una drástica reducción salarial.

Según trascendió en la prensa de aquel país, la institución le propuso a "La Joya" un sueldo anual cercano a los U$D 3,5 millones, una cifra abismalmente menor a los casi U$D 9 millones netos que percibe en la actualidad. Esta tijera en los números dinamitó las conversaciones.

En sintonía con esta información, el periodista Nicolo Schira aportó otro dato clave: para evitar que el mediocampista ofensivo se marche en condición de libre durante el próximo verano europeo, la directiva de la Roma estaría dispuesta a liberarlo ahora mismo si llega una oferta de entre 2 y 3 millones de dólares. Este escenario asoma como la oportunidad perfecta para la gestión de Juan Román Riquelme. Incluso, al estar a meses de finalizar su contrato, Dybala ya cuenta con el aval legal para firmar un preacuerdo con cualquier otra institución.

El factor familiar y el imán de la Libertadores

Más allá de los números y los contratos, hay cuestiones terrenales y afectivas que empujan a Dybala hacia Argentina. A nivel deportivo, la posibilidad de disputar la Copa Libertadores con Boca y de reencontrarse con su gran amigo Leandro Paredes funciona como un imán irresistible.

Pero el motivo más fuerte está fuera de la cancha. El futbolista y su esposa, Oriana Sabatini, están transitando la recta final de su embarazo y serán padres por primera vez en los primeros días de marzo. Disfrutar del nacimiento y de esta nueva etapa vital rodeados de su familia en su país natal es un anhelo que pesa cada vez más en la balanza.

De hecho, fue el propio atacante quien dejó la puerta abierta hace poco más de un mes. Tras brillar con un gol y una asistencia en la victoria ante Torino, deslizó una frase que hoy cobra otro sentido: "No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí".

Mientras el equipo de Úbeda busca enderezar el barco en el plano local, desde los despachos de Brandsen 805 siguen tejiendo la telaraña. Boca sabe que la oportunidad es histórica y los hinchas ya se permiten soñar con ver a otra estrella mundialista pisando el césped de La Bombonera.

Temas Juan Román RiquelmeRomaAndrea Del BocaPaulo DybalaValentín VillegasClaudio Úbeda
