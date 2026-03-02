Argentina rompió un récord mundial con el encuentro más grande de golden retriever en el mundo

Lo que comenzó como una simple idea en las plataformas digitales de la denominada "Ola Dorada", rápidamente se transformó en una alegre toma de los Bosques de Palermo de la capital. Duperre celebró que, con su evento, también superaron a la ciudad canadiense de Vancouver, ya que en 2024 se había establecido un nuevo logro con 1.685 participantes. "Nunca antes se había celebrado una reunión de este tamaño”, festejó el líder de la convocatoria en una entrevista a Reuters. El influencer anunció que el país rompió la marca con exactamente 2.397 peludos presentes.