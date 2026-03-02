Argentina rompió un récord mundial con el encuentro más grande de golden retriever en el mundo

Una toma canina se apoderó del espacio público hace unos meses en Argentina. Ese día, trajeados y vestidos con sus mejores ropas, centenares de ejemplares de los perros más fieles y tiernos que se conocen, se encontraron para marcar un hito en el planeta: la mayor reunión de esta raza en el mundo entero.
En la punta más austral de Sudamérica, un plan se gestó para resonar en todas partes del globo. Con el propósito de romper el récord de la mayor convocatoria de golden retriever en un mismo lugar, estos peludos dorados y sus dueños se organizaron en el parque de los Bosques de Palermo. Así fue como la “Golden Wave” logró superar sus anteriores marcas: más de 2300 mascotas se encontraron en este punto de Buenos Aires.
El récord mundial de los golden retriever
La escena fue un espectáculo sin igual: una ola de animales inundó el verde del parque palermitano. Caninos de todas las edades, desde pequeños cachorros que jugaban en el barro imparables, hasta adultos más señoriales con ropas de equipos de fútbol y accesorios de fantasía como alas, configuraban el inusual paisaje. Mientras tanto, sus dueños tomaban mate y registraban fotografías.
Desde temprano, la calma habitual del predio se vio alterada por la oleada de familias, parejas y grupos de amigos que llegaron acompañados por sus fieles compañeros. La magnitud del evento fue tal que la sinfonía de ladridos podía percibirse a varios kilómetros de distancia, generando curiosidad y asombro entre los residentes y transeúntes de la zona.
La marcas histórica de la reunión de perros en Argentina
El encuentro consiguió la marca mundial: más de 2300 canes acudieron a la cita no oficial, superando la anterior marca de 1585 perros que habían registrado en la edición anterior realizada en Argentina. Su organizador, Fausto Duperre, quien se convirtió en una especie de influencer de la raza en las redes sociales, advirtió que sucedió “algo histórico”.
Lo que comenzó como una simple idea en las plataformas digitales de la denominada "Ola Dorada", rápidamente se transformó en una alegre toma de los Bosques de Palermo de la capital. Duperre celebró que, con su evento, también superaron a la ciudad canadiense de Vancouver, ya que en 2024 se había establecido un nuevo logro con 1.685 participantes. "Nunca antes se había celebrado una reunión de este tamaño”, festejó el líder de la convocatoria en una entrevista a Reuters. El influencer anunció que el país rompió la marca con exactamente 2.397 peludos presentes.