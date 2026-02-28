"Scream 7" supera la controversia y anota un nuevo récord histórico de recaudación para la franquicia

Exitosa

A pesar de la controversia y las protestas, "Scream 7" se estrenó con grandes expectativas comerciales. Y con repercusión encriptada por parte de Barrera en sus redes sociales. La actriz mexicana, intérprete de Samantha Carpenter en la quinta y la sexta entrega de la saga de terror, compartió en su cuenta de Instagram una historia, que entre líneas se lee como un mensaje de ánimo a los manifestantes. "I see you”, sobre un fondo negro y junto a un corazón. La traducción de la frase es: “Los veo”.