"Scream 7" supera la controversia y anota un nuevo récord histórico de recaudación para la franquicia

La presentación de la séptima versión de "Scream" impactó no sólo en las taquillas, también fue terreno fértil para protestar. El film de terror, como se esperaba iba a ocupar los títulos de las secciones de espectáculos, más que nada por los movimientos en el elenco.
Paramount Studios desplegó la alfombra roja en el estudio en Melrose Avenue en Hollywood. Hasta allí llegaron con carteles de protesta varios manifestantes. El grupo portaba pancartas que apoyaban a la ex estrella de la película, Melissa Barrera, quien fue despedida en 2023 por su apoyo a Palestina.
Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y los contraataques de Israel contra la Franja de Gaza, Barrera acusó a Israel de “genocidio y limpieza étnica”. Eso para sus empleadores fue intolerable y la actriz dejó de formar parte del proyecto.
Exitosa
A pesar de la controversia y las protestas, "Scream 7" se estrenó con grandes expectativas comerciales. Y con repercusión encriptada por parte de Barrera en sus redes sociales. La actriz mexicana, intérprete de Samantha Carpenter en la quinta y la sexta entrega de la saga de terror, compartió en su cuenta de Instagram una historia, que entre líneas se lee como un mensaje de ánimo a los manifestantes. "I see you”, sobre un fondo negro y junto a un corazón. La traducción de la frase es: “Los veo”.
El comentario no hizo más que engrandecer la repercusión del preestreno que estuvo signado por una suerte de regreso a los orígenes. El retorno del cineasta, Kevin Williamson, el iniciador de la franquicia hace 30 años atrás, es el coguionista. Los actores también son de la línea fundacional. Neve Campbell como Sydney Prescott, Courteney Cox y Gale Weathers, y presenta el tan esperado regreso de Matthew Lillard como Stu Macker, uno de los asesinos originales.
Fuera de los planes
Finalmente, con las protestas que se vivieron, quedó más claro porqué "Scream 7" tal como se verá no es lo que se había planeado en el los guiones. La saga introdujo en 2022 la historia de las hermanas Carpenter, pero al no contar ya con Barrera, la carta a la que apostaron fue la de los regresos.
Ya lo habían intentado según los rumores: según informaciones publicadas, un acuerdo de siete millones de dólares convenció Campbel, la primera en ser acosada por el asesino de la máscara del grito, para regresar después de rechazar la sexta entrega por lo que consideró una oferta baja.
Las proyecciones se cumplieron Paramount reportó ganancias de $7.5 millones en preestrenos, lo que establece un nuevo récord para la franquicia. En caso de que las ventas de tickets se mantengan así hasta el lunes, "Scream 7" podría amortizar su costo en el primer fin de semana, ya que su costo de producción fue de 45 millones.
Protestors have gathered outside the #Scream7 premiere on the Paramount lot in LA.— Variety (@Variety) February 26, 2026
â¢ One sign read: âCANCEL Paramount+â
â¢ #MelissaBarrera was dropped as the star of the franchise in late 2023 after publishing a series of social media posts that were deemed antisemitic. pic.twitter.com/dUZ81GRO6K