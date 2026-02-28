Secciones
SociedadActualidad

"Scream 7" supera la controversia y anota un nuevo récord histórico de recaudación para la franquicia

La película, que ya se puede ver en los cines tucumanos, se estima recaudará más de 50 millones de dólares solo este fin de semana.

FIRME. Desde 1996 se hicieron siete películas del asesino enmascarado. FIRME. Desde 1996 se hicieron siete películas del asesino enmascarado.
Hace 2 Hs

La presentación de la séptima versión de "Scream" impactó no sólo en las taquillas, también fue terreno fértil para protestar. El film de terror, como se esperaba iba a ocupar los títulos de las secciones de espectáculos, más que nada por los movimientos en el elenco.  

Paramount Studios desplegó la alfombra roja en el estudio en Melrose Avenue en Hollywood. Hasta allí llegaron con carteles de protesta varios manifestantes. El grupo portaba pancartas que apoyaban a la ex estrella de la película, Melissa Barrera, quien fue despedida en 2023 por su apoyo a Palestina. 

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y los contraataques de Israel contra la Franja de Gaza, Barrera acusó a Israel de “genocidio y limpieza étnica”. Eso para sus empleadores fue intolerable y la actriz dejó de formar parte del proyecto.

Exitosa

A pesar de la controversia y las protestas, "Scream 7" se estrenó con grandes expectativas comerciales. Y con repercusión encriptada por parte de Barrera en sus redes sociales. La actriz mexicana, intérprete de Samantha Carpenter en la quinta y la sexta entrega de la saga de terror, compartió en su cuenta de Instagram una historia, que entre líneas se lee como un mensaje de ánimo a los manifestantes. "I see you”, sobre un fondo negro y junto a un corazón. La traducción de la frase es: “Los veo”.

El comentario no hizo más que engrandecer la repercusión del preestreno que estuvo signado por una suerte de regreso a los orígenes. El retorno del cineasta, Kevin Williamson, el iniciador de la franquicia hace 30 años atrás, es el coguionista. Los actores también son de la línea fundacional. Neve Campbell como Sydney Prescott, Courteney Cox y Gale Weathers, y presenta el tan esperado regreso de Matthew Lillard como Stu Macker, uno de los asesinos originales.

Fuera de los planes

Finalmente, con las protestas que se vivieron, quedó más claro porqué "Scream 7" tal como se verá no es lo que se había planeado en el los guiones. La saga introdujo en 2022 la historia de las hermanas Carpenter, pero al no contar ya con Barrera, la carta a la que apostaron fue la de los regresos. 

Ya lo habían intentado según los rumores: según informaciones publicadas, un acuerdo de siete millones de dólares convenció Campbel, la primera en ser acosada por el asesino de la máscara del grito, para regresar después de rechazar la sexta entrega por lo que consideró una oferta baja.

Las proyecciones se cumplieron Paramount reportó ganancias de $7.5 millones en preestrenos, lo que establece un nuevo récord para la franquicia. En caso de que las ventas de tickets se mantengan así hasta el lunes, "Scream 7" podría amortizar su costo en el primer fin de semana, ya que su costo de producción fue de 45 millones.

Temas Los Angeles
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Marzo arranca con un eclipse total: los secretos de la Luna de Sangre

Marzo arranca con un eclipse total: los secretos de la Luna de Sangre

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia a raíz del paro

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia a raíz del paro

Jim Carrey recibe el César de Honor y devela información poco conocida de su origen

Jim Carrey recibe el César de Honor y devela información poco conocida de su origen

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

El sábado estará marcado por el calor y la humedad en Tucumán

El sábado estará marcado por el calor y la humedad en Tucumán

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Comentarios