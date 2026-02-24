Secciones
SociedadActualidad

Esta semilla regula el azúcar en sangre: cuántas tenés que comer al día si sos diabético

Un fruto que suele combinarse en diferentes platos argentinos.

Semillas de calabaza para regular el azúcar en sangre: cuántas debo comer por día si soy diabético Semillas de calabaza para regular el azúcar en sangre: cuántas debo comer por día si soy diabético (Pinterest)
Hace 1 Hs

Un alto nivel de azúcar en sangre puede desencadenar la diabetes y es por esto que los profesionales de la salud exhortan a cuidar nuestra alimentación e incorporar la actividad física en nuestras rutinas. Entre los alimentos más recomendados, la calabaza es una de las más empleadas en las cocinas, sin embargo, son sus semillas las que cumplirán una función importante al momento de regular la glucosa.

Azúcar alta: cuál es el síntoma que se presenta en la boca, durante las noches e indica una elevada glucosa en sangre

Azúcar alta: cuál es el síntoma que se presenta en la boca, durante las noches e indica una elevada glucosa en sangre

Healthline, un sitio especializado en salud, resalta que las semillas de calabaza son una fuente rica en polisacáridos, un tipo de carbohidrato con efectos reguladores del azúcar que está comprobado en investigaciones previas. Además, los estudios sugieren que los tratamientos basados en extractos y polvo de calabaza pueden reducir estos niveles tanto en humanos como en animales.

Cuántas semillas de calabaza debe consumir un diabético

Este superalimento, cargado de nutrientes esenciales, podría desempeñar un papel significativo en la regulación de los niveles de glucosa en sangre.

De acuerdo con un estudio destacado en la revista Diabetes Care y mencionado por Urgente 24, revela que ingerir dos onzas de semillas de calabaza podría reducir la glucosa postprandial en hasta un 35%.

Las semillas de calabaza también son una fuente rica en magnesio, un mineral crucial para numerosos procesos biológicos, incluyendo la transformación de los alimentos en energía.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar

¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar

Azúcar alta o baja: cómo identificar los mareos por niveles de glucosa

Azúcar alta o baja: cómo identificar los mareos por niveles de glucosa

Lo más popular
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
1

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
2

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
3

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán
6

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

Más Noticias
Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios