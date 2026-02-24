Esta semilla regula el azúcar en sangre: cuántas tenés que comer al día si sos diabético

Un alto nivel de azúcar en sangre puede desencadenar la diabetes y es por esto que los profesionales de la salud exhortan a cuidar nuestra alimentación e incorporar la actividad física en nuestras rutinas. Entre los alimentos más recomendados, la calabaza es una de las más empleadas en las cocinas, sin embargo, son sus semillas las que cumplirán una función importante al momento de regular la glucosa.