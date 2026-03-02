Secciones
Agenda de TV del lunes: a qué hora juegan Real Madrid-Getafe y River Plate en Mendoza

Argentina- Panamá se enfrentan por las Eliminatorias Mundial FIBA 2027. Atlanta-Patronato cierran la fecha de la Primera Nacional.

NUEVA ETAPA. River Plate encarará en Mendoza su primer partido desde la salida de Marcelo Gallardo como DT. NUEVA ETAPA. River Plate encarará en Mendoza su primer partido desde la salida de Marcelo Gallardo como DT. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE
Hace 31 Min

Serie A

14.30: Pisa-Bologna (ESPN 2)

16.45: Udinese-Fiorentina (Disney +)

MLB

15: Detroit Tigers-Atlanta Braves (ESPN 3)

La Liga

17: Real Madrid-Getafe (ESPN)

Reserva LPF

17: Defensa y Justicia-Lanús (LPF Play)

17: Gimnasia LP-Argentinos Juniors (ESPN 2)

17: Newell's-Colón (LPF Play)

17: Unión-Sarmiento (LPF Play)

17: Independiente-Central Córdoba (LPF Play)

Eliminatorias Mundial FIBA 2027

18.30: Argentina- Panamá (DSports 2)

19: Brasil-Colombia (DSports)

20: Chile-Venezuela (DSports +)

21: Cuba-Uruguay (DSports 2)

Liga Profesional

19.15: Estudiantes LP- Vélez (TNT Sports)

19.15: Riestra-Platense (ESPN Premium)

21.30: Banfield-Aldosivi (TNT Sports)

21.30: Independiente Rivadavia-River Plate (ESPN Premium)

Primera Nacional

21: Atlanta-Patronato (LPF Play)

