Agenda de TV del lunes: a qué hora juegan Real Madrid-Getafe y River Plate en Mendoza

NUEVA ETAPA. River Plate encarará en Mendoza su primer partido desde la salida de Marcelo Gallardo como DT. FOTO TOMADA DE X.COM/RIVERPLATE
Serie A
14.30: Pisa-Bologna (ESPN 2)
16.45: Udinese-Fiorentina (Disney +)
MLB
15: Detroit Tigers-Atlanta Braves (ESPN 3)
La Liga
17: Real Madrid-Getafe (ESPN)
Reserva LPF
17: Defensa y Justicia-Lanús (LPF Play)
17: Gimnasia LP-Argentinos Juniors (ESPN 2)
17: Newell's-Colón (LPF Play)
17: Unión-Sarmiento (LPF Play)
17: Independiente-Central Córdoba (LPF Play)
Eliminatorias Mundial FIBA 2027
18.30: Argentina- Panamá (DSports 2)
19: Brasil-Colombia (DSports)
20: Chile-Venezuela (DSports +)
21: Cuba-Uruguay (DSports 2)
Liga Profesional
19.15: Estudiantes LP- Vélez (TNT Sports)
19.15: Riestra-Platense (ESPN Premium)
21.30: Banfield-Aldosivi (TNT Sports)
21.30: Independiente Rivadavia-River Plate (ESPN Premium)
Primera Nacional
21: Atlanta-Patronato (LPF Play)
