San Martín regaló un tiempo y dejó señales de alerta contra Deportivo Maipú

El “Botellero”, con orden, entendió rápido el escenario. Manejó la pelota sin desesperarse y encontró una vía simple pero efectiva para lastimar: los pelotazos cruzados a espaldas de los laterales. Allí apareció la principal grieta del partido y de esa manera llegaron los goles de Lucas Faggioli y Mirko Bonfigli, dos acciones que dejaron al descubierto problemas en el retroceso y en las coberturas.