EN VIVO: San Martín de Tucumán empata 2-2 ante Deportivo Maipú por la fecha 3 de la Primera Nacional

Lo que tenés que saber

La espera terminó. Tras una semana de trabajo intenso en el complejo "Natalio Mirkin", el equipo de Andrés Yllana ultimó detalles para el duelo de esta tarde ante Deportivo Maipú. El DT mantendrá la base que viene de ganar en Buenos Aires y apuesta por sostener la continuidad futbolística, aunque deberá hacer un cambio obligado ya que Matías “Caco” García sufrió un desgarro y quedó descartado, por lo que Nicolás Castro se perfila para meterse en el once.

En la nómina no aparecen Nahuel Gallardo, Leonardo Monroy ni Elías López, preservados por cuestiones físicas, mientras que Luciano “Pupi” Ferreyra quedó afuera por decisión táctica. El árbitro será Álvaro Carranza, acompañado por Mariano Viale y Javier Mihura, con Maximiliano Silcan como cuarto juez.