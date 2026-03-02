No toda la historia es “La Historia”, a veces

Un pueblo, con nombre

Precisamente, si existe una historia de un pueblo que con frecuencia genera dudas temporarias y aisladas y, a veces, fantasiosas o ensimismadas sobre su identificación, -sea como cultura, raza o religión- es el “pueblo judío”. No pocas veces la óptica desde donde se aprecian las cuestiones de todo encuadre ligadas a lo judío nada tiene de relación sustancial con los israelíes, específicamente. Éstos son los ciudadanos de un país que declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. Solemne y conmovedora declaración en la que el tributo a esa “partera de los siameses” que fue la ONU, es mencionarla siete veces –número de implicancias bíblicas. Dos veces intentó Israel, ingresar (1948-1949) lo que finalmente consiguió. Cuando se cumplía un año de la Resolución de la AG 181(II) de la ONU llamada “Partición de Palestina” (Mandato británico) ingresó al organismo internacional el texto de una “Declaración” con términos que -hoy mismo- nos muestran la endeblez notoria del “compromiso” que se declara asumir: “En nombre del Estado de Israel, yo, Moshe Shertok, Ministro de Relaciones Exteriores debidamente autorizado por el Consejo de Estado de Israel, declaro que el Estado de Israel, por la presenta, acepta sin reservas las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas y se compromete a hacer honor a ella desde el día que sea Miembro de Naciones Unidas. (Firmado) Moshe Shertok- Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Provisional de Israel.