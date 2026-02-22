El gendarme Nahuel Gallo y otros detenidos iniciaron una huelga de hambre en Venezuela tras quedar fuera de la amnistía de Delcy Rodríguez

Un grupo de presos, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, inició una huelga de hambre en diferentes unidades penitenciarias de Venezuela en reclamo por no ser incluidos en la amnistía que el gobierno de Delcy Rodríguez aplicó a detenidos políticos. Las protestas además incluyen exigencias para la mejora en las condiciones de detención y atención de sus planteos personales, según fuentes cercanas a los internos y familiares.