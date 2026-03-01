Prime time y "batalla cultural": cómo será el mensaje de Milei en la apertura de sesiones

Este domingo, a las 21, el tablero político nacional se detendrá. Javier Milei cruzará nuevamente las puertas del Congreso para cumplir con el ritual constitucional de apertura de sesiones, pero lo hará bajo una lógica distinta a la de sus dos primeras presentaciones. Ya no es el outsider que llegaba con la motosierra en la mano a prometer el fin de la casta, sino un Presidente que, tras el fortalecimiento parlamentario de las elecciones de medio término, busca consolidar su modelo.
El mensaje presidencial tendrá un eje central, ya casi una marca registrada: la “batalla cultural”. Según se filtra desde los despachos de la Casa Rosada, el jefe de Estado no planea un discurso de grandes anuncios técnicos ni un paquete de leyes reformistas masivo. La estrategia, definida por el círculo de confianza presidencial, apunta a un discurso relativamente breve pero contundente, diseñado para marcar la hoja de ruta de un 2026 que el oficialismo considera clave para blindar su programa.
La estructura del mensaje es previsible: un repaso por la herencia recibida, un balance de la estabilización macroeconómica y, sobre todo, una mirada proyectiva hacia las reformas que faltan. Sin embargo, el desafío de Milei trasciende la gestión. El mandatario sabe que el Congreso es, hoy, un terreno mucho más amigable que en sus inicios, pero también un escenario donde la paciencia social empieza a pedir resultados tangibles más allá del equilibrio fiscal.
La incógnita de la noche será el tono. ¿Habrá lugar para la confrontación abierta o el Presidente optará por la institucionalidad que requiere su nueva etapa? La respuesta parece estar en su propia narrativa: Milei no sabe (ni quiere) moderarse. La cadena nacional será, nuevamente, el vehículo para hablarle directo a su base.
Será una apertura de sesiones en prime time, sí, pero con el desafío de volver a cautivar a una audiencia que, en la última edición, mostró signos de fatiga.
Milei subirá al atril con el traje de reformista, listo para convertir el recinto en su aula magna, aunque afuera, en la calle, el termómetro social sea el único juez que realmente le importa.