Prime time y "batalla cultural": cómo será el mensaje de Milei en la apertura de sesiones

Este domingo, a las 21, el tablero político nacional se detendrá. Javier Milei cruzará nuevamente las puertas del Congreso para cumplir con el ritual constitucional de apertura de sesiones, pero lo hará bajo una lógica distinta a la de sus dos primeras presentaciones. Ya no es el outsider que llegaba con la motosierra en la mano a prometer el fin de la casta, sino un Presidente que, tras el fortalecimiento parlamentario de las elecciones de medio término, busca consolidar su modelo.