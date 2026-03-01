Crece la demanda de viajes internacionales y el Mundial impulsa la planificación anticipada

El turismo internacional volvió a posicionarse como una de las principales decisiones de inversión para muchas familias argentinas. De cara a 2026, el interés por viajar al exterior crece, y el próximo Mundial aparece como uno de los grandes motores de consulta.
En Tucumán, agencias del sector registran un aumento sostenido en pedidos de información vinculados al evento deportivo, pero también en viajes que combinan el Mundial con recorridos turísticos adicionales.
“Cuando se trata de un evento global de esta magnitud, el viaje deja de ser solo turismo y se transforma en un proyecto que requiere planificación integral”, explica Franco Ponce, CEO de Alas Turismo.
Un evento global con impacto real en precios y disponibilidad
La experiencia de Mundiales anteriores mostró un patrón claro: a medida que se acerca la fecha, los cupos aéreos disminuyen y las tarifas aumentan, especialmente en ciudades donde juega la Selección.
A esto se suman otros factores:
- Alta ocupación hotelera en sedes principales.
- Movilidad interna entre ciudades anfitrionas.
- Requisitos específicos de ingreso según el país.
- Posibles modificaciones logísticas vinculadas a la organización.
“El error más frecuente es pensar que se trata solo de comprar una entrada y un vuelo. En realidad, es una cadena logística donde cada parte debe estar coordinada”, señala Ponce.
Lo que hay que definir hoy si se quiere ir al Mundial 2026
Especialistas coinciden en que quienes tomen decisiones en esta etapa tendrán mayor margen de maniobra. Estos son los puntos clave que conviene analizar ahora:
1. Ventanas de viaje.
Definir cuántos partidos se quieren presenciar y cuántos días adicionales se destinarán a recorrer otros destinos.
2. Estructura aérea.
Evaluar combinaciones de vuelos internacionales y posibles traslados internos entre sedes. La conectividad será un factor determinante.
3. Tipo de alojamiento.
La ubicación estratégica —cerca de estadios o centros de transporte— impacta directamente en la experiencia.
4. Presupuesto y financiación.
Analizar opciones de pago y congelamiento de tarifas puede resultar clave ante la volatilidad cambiaria.
5. Plan alternativo.
En eventos de alta demanda, contar con alternativas ante cambios o ajustes logísticos reduce riesgos.
“Anticiparse no significa gastar antes. Significa organizar mejor”, resume Ponce.
Más que fútbol: una experiencia emocional
Para muchos argentinos, asistir a un Mundial es un sueño que atraviesa generaciones. No se trata únicamente del espectáculo deportivo, sino de la experiencia compartida, el clima previo, el encuentro con miles de hinchas y la posibilidad de vivir un momento histórico.
Esa carga emocional también influye en la forma en que se organiza el viaje.
“Es una inversión importante en términos económicos y afectivos. Por eso la planificación profesional cumple un rol central”, sostiene el empresario.
Tendencia que trasciende el evento
Más allá del Mundial, el crecimiento de la demanda internacional refleja una transformación en la forma de viajar. Las familias planifican con más anticipación, las empresas integran viajes a su estrategia y los viajeros priorizan experiencias bien organizadas.
En un contexto donde los viajes combinan alta demanda, variables económicas y complejidad operativa, el respaldo profesional se vuelve un elemento determinante.
El Mundial 2026 no solo moviliza pasiones. También obliga a tomar decisiones con tiempo.
Y en esa ecuación, la planificación ya no es opcional: es parte del viaje.