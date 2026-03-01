Alejandro Magno no pasó por Tucumán

La ensalada de frutas, Charly, es parte de nuestra infancia y con esta porquería que ahora dan ustedes en los bares nos arrebatan esa última patria. Sí se debe acordar: la abuela, que los lunes hacía sopa y ensalada de frutas para toda la semana. ¡Era un locro de frutas! Y la viejita le ponía azúcar hasta lograr una saturación que hacía saltar la pol de cualquier sacarímetro de ingenio. La guardaba en un tacho en la heladera y, con el pasar de los días, se iba superando sola hasta ser un magma primordial que lo despeinaba a uno cuando lo bebía levantando la compotera. Si la dejaba un par de años, no dude que había una nueva especie en la tierra.