El primer largometraje tucumano

En la página oficial del referido instituto, se destaca en relación a Peirano que en su primer informe de gestión del año 1947, resaltaba que “El Instituto favorecería la divulgación de todo lo argentino, la contribución a la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, por medio de producciones cinematográficas, informativos científicos y didácticos y que aportaría al desarrollo del arte y el cine nacional”. El doctor Descole fue quien consiguió los fondos para su creación y será una institución pionera en el interior del país y uno de los centros universitarios dedicados a la investigación, experimentación y producción más importantes de Sudamérica, en el área de Comunicaciones Audiovisuales de esa época”. Los principales técnicos de la película eran miembros del Icunt, Pedro B. Bravo y Néstor Arnoldi Gómez, responsables de fotografía y cámaras respectivamente. La música fue compuesta por el profesor Mario Cognato y la dirección orquestal fue de Carlos Cilario.