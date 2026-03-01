El aporte preliminar: ¿un gasto presente o un seguro de dignidad?

Como abogada especialista trato a diario con personas que llegan a la edad jubilatoria y no pueden acceder a la prestación previsional por falta de aportes. Sin dudas esta situación genera frustración. Hemos normalizado que el Estado nacional “debe otorgarnos” la jubilación, pero también hemos omitido que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos que es la de “aportar durante al menos 30 años” para que eso suceda. Las leyes de moratorias son necesarias sólo ante la contingencia o puntualmente ante un período de altísima necesidad , pero de ningún modo deberían sostenerse durante todo el tiempo, sino que deberían ser la excepción. El sistema debería ir mutando hacia la formalidad laboral que permita no sólo la recaudación de los aportes para hacer frente al pago de los beneficios actuales, sino además para garantizar al trabajador formalizado una jubilación al momento de su retiro.