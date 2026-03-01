Entiendo que lo realmente útil sería formar profesores de lectura para la escuela secundaria, y ponerlos en actividad con un rango especial. Que existan profesorados de lectura, en los que, con la contribución de la psicología, la pedagogía, los profesionales de la literatura y otras disciplinas, se enseñe específicamente a enseñar a leer y a estimular el hábito de leer (me refiero, sobre todo, a la lectura de literatura, la que sin duda tiene un mayor poder de penetración en la mente de un adolescente). Docentes adiestrados, incluso, para detectar potenciales gustos de lector en cada alumno y avanzar en su tarea a través de dichos gustos.