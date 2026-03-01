Miami, la Babel líquida

Los de afuera creen que es un paraíso. Pero ese espejismo luminoso, de cuerpos bronceados y éxito instantáneo, esconde una tensión subterránea: la de una ciudad que vibra más por competencia que por comunidad. Aquí la sonrisa suele ser una estrategia y la cortesía, una pausa antes de la carrera. Detrás del brillo hay ansiedad por sobresalir, por no hundirse en el anonimato donde todos flotan. Todo en esta ciudad parece recubierto de un barniz de abundancia, como si la opulencia fuera la única forma aceptable de respirar. Los restaurantes, los autos, los relojes: símbolos de una euforia económica que no tolera el silencio.