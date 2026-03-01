Meditar, escribir y deprimirse según Carrère

Insisto, yo no sé casi nada de budismo. Sé algo más sobre el estoicismo, tan de moda ahora y que es la versión greco-romana, i.e., occidental, de las filosofías orientales previas, incluido el budismo. En alguna época “Cartas a Lucilio” fue uno de mis libros de cabecera. Sin embargo, Séneca, lejos de llevar una vida zen alejada de las pasiones, se metió en todas intrigas y conspiraciones de su época hasta que tuvo que suicidarse por orden de Nerón. Otro tanto le sucedió a Cicerón; Marco Aurelio se pasó media vida guerreando y murió en plena campaña contra los bárbaros cerca de Viena, etc. Es decir, pareciera que la aspiración de erradicar las pasiones no funciona, especialmente, cuando uno decide al mismo tiempo pensar, participar, involucrarse, tomar partidos, en definitiva, vivir activamente. A fin de no resignar su gran esperanza, Carrère está incluso dispuesto a aceptar que el que no funciona es él y no el método, y afirma con cierta ternura: “el yoga no tiene nada que ver, el problema soy yo” (Yoga, p. 285).