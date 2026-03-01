Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Al común denominador de todos ellos el periodista ha nombrado como “Policeno”. No ha sido acuñado el término por él mismo sino por uno de sus pedagogos —que confiesa tenerlos en varias disciplinas. En este caso, se trata de Craig Mundie, ex director de Investigación y Estrategia de Microsoft. Este actual asesor de varias empresas globales dedicadas a la IA propuso el neologismo que toma el sufijo utilizado para hablar de eras “ceno” y le suma el prefijo griego “poli”, que significa múltiple.