Carencia de médicos en San Miguel de Tucumán

Como en muchas regiones del mundo, la atención de la salud quedaba entonces en manos de curanderas, brujos y sangradores, además de boticarios más o menos instruidos que preparaban remedios homeopáticos o incursionaban en la química alopática. La eficacia de tales prácticas residía, con frecuencia, más en la fe del paciente que en los resultados terapéuticos reales. No obstante, sería injusto desestimar por completo esos saberes, transmitidos de generación en generación y apoyados en tradiciones antiguas. Algunos boticarios formales, identificados con el principio similia similibus curantur difundido por Samuel Hahnemann, ejercían su oficio con auténtica vocación.