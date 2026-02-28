Escándalo en la AFA: sospechan que “Chiqui” Tapia quiso alterar una autorización para salir del país

La Justicia rechazó el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, para volver a salir del país y viajar a Venezuela, donde tenía previsto participar de la inauguración de un centro de alto rendimiento. La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien mantiene vigente la prohibición de salida del país en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes e impuestos.
Según lo publicado por Clarín, el dirigente había regresado este viernes desde Colombia y Brasil, destinos para los que sí había recibido autorización judicial con el objetivo de asistir a compromisos oficiales de la CONMEBOL, entre ellos la final de la Recopa Sudamericana. Tras su regreso, su defensa solicitó un nuevo permiso para viajar entre el sábado y el martes a Venezuela, luego de que el evento fuera reprogramado.
Según explicaron sus abogados, Tapia debía participar del inicio de obras del Centro Nacional de Alto Rendimiento en Barquisimeto. Inicialmente se informó que el traslado se realizaría directamente desde Brasil, lo que luego fue modificado tras un cambio de fecha del acto. La defensa sostuvo que el dirigente regresaría al país conforme a lo acordado y pidió una nueva autorización para el viaje posterior.
El fiscal Claudio Navas Rial consideró viable conceder el permiso, pero el juez decidió rechazarlo al advertir inconsistencias en la información presentada. En su resolución, el magistrado sostuvo que Tapia “habría tenido la intención de alterar las circunstancias oportunamente informadas para la autorización de viaje acordada en su favor”, al intentar extender el recorrido autorizado originalmente solo para Colombia y Brasil.
Indagatoria y cuestionamientos judiciales
Amarante también señaló que las invitaciones al evento venezolano presentadas por la defensa tenían fechas distintas, lo que generó dudas sobre la veracidad del pedido. Además, consideró poco razonable que la reprogramación del acto se produjera el mismo día en que fue enviada la primera invitación y remarcó el contexto de “inestabilidad política” en Venezuela, incluyendo denuncias de detenciones arbitrarias.
El presidente de la AFA deberá presentarse el próximo jueves a declaración indagatoria en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de aproximadamente 19 mil millones de pesos en impuestos y aportes retenidos entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado. En el expediente también fueron citados el tesorero Pablo Toviggino, el director general Gustavo Lorenzo y los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco, además de la propia AFA como entidad. La defensa solicitó la nulidad de la indagatoria al sostener que no existió delito, planteo que fue rechazado y ahora será analizado por la Cámara en lo Penal Económico.