¿Por qué el próximo iPhone es el más barato, pero no baja la calidad?

Decir que un iPod es “barato” puede sonar extraño. En el mundo Apple, más en el contexto económico argentino, es relativo lo que se considera asequible. El iPhone 17e seguiría la línea iniciada por el 16e, manteniendo una política de precio contenido, pero con hardware de última generación. Ahí radica el equilibrio que lo llevaría a ser por demás seductor para los seguidores de la marca.
El movimiento no es aislado, sino una línea a la que Apple quiere darle continuidad de modo tal que la base de usuarios sea más amplia. Así, ser más dominantes en el mercado de precios medios y no sólo en el de alta gama o premium.
El precio sería uno de los mayores atractivos, entonces. Las filtraciones indican que Apple mantendría la barrera de los U$S 599 en Estados Unidos para la versión de 128 GB, replicando la estrategia del 16e, pero mucho más bajo que los 1000 de su predecesor. En Europa, el modelo base podría tener un precio cercano a los € 709, con variantes de mayor almacenamiento a precios escalonados.
Características
El corazón del iPhone 17e sería el procesador A19, fabricado en tres nanómetros, que ofrecería mejoras notables en potencia y eficiencia energética respecto al modelo anterior. MagSafe, ausente en el iPhone 16e, que permitiría carga inalámbrica más rápida y compatibilidad con una amplia gama de accesorios, como carteras, soportes y baterías externas. En comparación con los modelos estándar y Pro, el 17e asumiría recortes en pantalla, cámara y materiales, pero mantendría procesador y conectividad de última generación.