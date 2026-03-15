¿Por qué el próximo iPhone es el más barato, pero no baja la calidad?

El precio sería uno de los mayores atractivos, entonces. Las filtraciones indican que Apple mantendría la barrera de los U$S 599 en Estados Unidos para la versión de 128 GB, replicando la estrategia del 16e, pero mucho más bajo que los 1000 de su predecesor. En Europa, el modelo base podría tener un precio cercano a los € 709, con variantes de mayor almacenamiento a precios escalonados.