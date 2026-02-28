El lujoso palacio donde Lenny Kravitz tiene tesoros millonarios ocultos

Una familia de artistas con una casa que le permite la diversión

Los lazos afectivos ocupan el núcleo de este santuario nombrado Hôtel de Roxie en honor a Roxie Roker. En el comedor reposa una imagen representativa de Albert Roker portando vestimenta del propio músico. Lenny Kravitz relata: “Mi abuelo se puso uno de mis trajes y le hice un montón de retratos. Él es la razón por la que estoy aquí, la razón por la que mi madre fue a la Universidad de Howard (una de las más prestigiosas de Estados Unidos), estudió en el Instituto Shakespeare de Stratford-upon-Avon (Inglaterra) y se convirtió en quien se convirtió; luego yo me convertí en quien me convertí, y Zoë se convirtió en quien se convirtió. Es todo gracias a él. Así que preside la mesa en todo momento”. Dicho tributo visual mantiene vigente la memoria ancestral.