El lujoso palacio donde Lenny Kravitz tiene tesoros millonarios ocultos

Al llegar a la gran casa, el músico consultó qué planta visitarían. Inicialmente rechazó la noción de una propiedad tan vasta. Sin embargo, luego de cruzar la puerta de entrada logró conectar con el espacio de manera personal.
La excéntrica mansión llena de arte de Lenny Kravitz
Kravitz explica que su crianza incluyó "dos mundos completamente distintos". Transcurrió su infancia entre el departamento materno en Manhattan y la vivienda de sus abuelos en Brooklyn. Esa dualidad moldeó una estética personal la cual él mismo dijo que llamaría "elegancia con alma".
Para el artista, que hizo también de interiorista para arreglar su mansión, cada objeto narra una historia específica. "La idea es ponerse en la piel de alguien y recorrer su camino", dijo el creador sobre el proceso. Según este criterio, "elegancia con alma significa que está diseñado, cuidado, equilibrado, ni demasiado minimalista ni demasiado maximalista".
El mobiliario mezcla tesoros de los setenta con arte contemporáneo y esculturas antiguas. El compositor define el ambiente de manera precisa: "Es cómodo, sí. Pero también chic. Tiene muchos elementos étnicos y africanos mezclados con otros europeos, porque me encanta ese equilibrio y el afrofuturismo combinado con piezas de mediados de siglo. Adoro las cosas que son extremadamente glamurosas y también extremadamente brutales". En el salón principal, resalta la iluminación vítrea junto a colmillos de bronce.
Una familia de artistas con una casa que le permite la diversión
Los lazos afectivos ocupan el núcleo de este santuario nombrado Hôtel de Roxie en honor a Roxie Roker. En el comedor reposa una imagen representativa de Albert Roker portando vestimenta del propio músico. Lenny Kravitz relata: “Mi abuelo se puso uno de mis trajes y le hice un montón de retratos. Él es la razón por la que estoy aquí, la razón por la que mi madre fue a la Universidad de Howard (una de las más prestigiosas de Estados Unidos), estudió en el Instituto Shakespeare de Stratford-upon-Avon (Inglaterra) y se convirtió en quien se convirtió; luego yo me convertí en quien me convertí, y Zoë se convirtió en quien se convirtió. Es todo gracias a él. Así que preside la mesa en todo momento”. Dicho tributo visual mantiene vigente la memoria ancestral.
Debajo, en las áreas subterráneas residenciales, existe una sala para calderas reconvertida en club privado. El sitio dispone de una esfera con espejos antiguos y tecnología sonora de alta fidelidad. El artista comenta con satisfacción: “Mi hija ha celebrado unas cuantas fiestas aquí”.