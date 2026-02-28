Adiós a las cuentas compartidas en HBO Max: la paltaforma medida la decisión de Netflix

La llegada de la pandemia hizo casi indispensable contar con algunas plataformas de contenidos y Netflix llegó a tener un crecimiento exponencial en suscripciones. Pero, en paralelo, muchos usuarios vieron el vacío legal que les permitía compartir sus cuentas con otras personas para que estas no pagaran su propia mensualidad. Desde 2023, Netflix implementó una modificación para evitar que esto fuera posible y ahora HBO Max se sumará al mismo bando.
HBO Max viene de un período de prueba y error. Entre la serie de cambios que intentó implementar en los últimos años, estuvo la modificación de su nombre, que pasó de “HBO Max” a ser simplemente “Max” y, hace unos meses, volvió al original. Ahora, con la intención de lograr incrementar la recaudación, se busca que los usuarios invitados de forma gratuita se conviertan en usuarios únicos que abonen su suscripción.
¿Qué pasará con las cuentas compartidas de HBO Max?
La decisión es clara y HBO Max no busca democratizar el acceso o adoptar una postura más amigable. El objetivo es otro: lucrar con quienes deseen consumir su contenido. Aunque desde la empresa se reconoce que habrá una dificultad. Según muestran análisis previos, inicialmente este tipo de medidas son resistidas por los usuarios; pero, en el largo plazo, terminan representando una ganancia en usuarios únicos e ingresos constantes.
El plan estaría pensado para ser aplicado de forma global. La restricción empezaría en países europeos, pero alcanzaría al resto del mundo. El anuncio, que se hizo con la presentación del balance del último trimestre de 2025, se enmarca también en una serie de anuncios que la plataforma ya había empezado a hacer sobre la difusión de las contraseñas de usuario.
¿Cuánto cobrará HBO Max por usuario único?
A quienes les habían llegado advertencias, se les ofrecía un perfil extra de usuario único, con su propia contraseña, a un aproximado de ocho dólares. Todavía no se confirmó si el monto se mantendrá pero, por ahora, puede servir de referencia. En una búsqueda desde Argentina, el plan mensual para una sola persona cuesta $7.390 sin incluir los impuestos que se agregan. La siguiente propuesta, para una conexión de hasta cuatro dispositivos a la vez, asciende a $11.490.
Pero el pago de usuarios externos no será el único cambio que realice Warner Bros. Discovery en la plataforma. También se anunciaron inversiones en el producto y en optimización tecnológica. Algo que quizás no beneficie a HBO Max y que, tal vez hasta ahuyente clientes, será la idea de incluir planes con publicidad, lo que representa un gran ingreso para el streaming.