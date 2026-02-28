Adiós a las cuentas compartidas en HBO Max: la paltaforma medida la decisión de Netflix

¿Cuánto cobrará HBO Max por usuario único?

A quienes les habían llegado advertencias, se les ofrecía un perfil extra de usuario único, con su propia contraseña, a un aproximado de ocho dólares. Todavía no se confirmó si el monto se mantendrá pero, por ahora, puede servir de referencia. En una búsqueda desde Argentina, el plan mensual para una sola persona cuesta $7.390 sin incluir los impuestos que se agregan. La siguiente propuesta, para una conexión de hasta cuatro dispositivos a la vez, asciende a $11.490.