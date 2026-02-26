Abrió la convocatoria a escritores para participar del stand Norte Cultura en la 50ª Feria Internacional del Libro

El Ente Cultural de Tucumán convoca a escritoras y escritores de la provincia, con obra publicada en 2025/2026, a enviar su solicitud de participación en el stand de Norte Cultura en la 50ª Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2026, a desarrollarse entre el 23 de abril y el 11 de mayo del corriente año, en el Predio Ferial La Rural (Buenos Aires).
Las/os interesados deben enviar al correo electrónico de la Dirección de Letras (letras@culturadetucuman.gob.ar) con el asunto PRESENTACIÓN DE MI LIBRO EN 50ª FILBA 2026.
La confirmación de participación estará sujeta al cupo establecido para la agenda.
La fecha de recepción será hasta el jueves 23 de marzo del corriente año, y deberá tener los siguientes datos:
Nombre del/a autor/a:
Título de la obra:
Género:
Año de edición:
Editorial:
Correo de contacto:
Esta convocatoria representa una oportunidad para que las y los escritores tucumanos den a conocer sus obras en uno de los eventos literarios más importantes de habla hispana, promoviendo la producción cultural de la provincia en un escenario de relevancia internacional.