Abrió la convocatoria a escritores para participar del stand Norte Cultura en la 50ª Feria Internacional del Libro

El Ente Cultural de Tucumán convoca a escritoras y escritores de la provincia, con obra publicada en 2025/2026, a enviar su solicitud de participación en el stand de Norte Cultura en la 50ª Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2026, a desarrollarse entre el 23 de abril y el 11 de mayo del corriente año, en el Predio Ferial La Rural (Buenos Aires).