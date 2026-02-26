Secciones
Abrió la convocatoria a escritores para participar del stand Norte Cultura en la 50ª Feria Internacional del Libro

La confirmación de participación estará sujeta al cupo establecido para la agenda.

Hace 2 Hs

El Ente Cultural de Tucumán convoca a escritoras y escritores de la provincia, con obra publicada en 2025/2026, a enviar su solicitud de participación en el stand de Norte Cultura en la 50ª Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2026, a desarrollarse entre el 23 de abril y el 11 de mayo del corriente año, en el Predio Ferial La Rural (Buenos Aires).

Las/os interesados deben enviar al correo electrónico de la Dirección de Letras (letras@culturadetucuman.gob.ar) con el asunto PRESENTACIÓN DE MI LIBRO EN 50ª FILBA 2026.

La fecha de recepción será hasta el jueves 23 de marzo del corriente año, y deberá tener los siguientes datos:

Nombre del/a autor/a:

Título de la obra:

Género:

Año de edición:

Editorial:

Correo de contacto:

Esta convocatoria representa una oportunidad para que las y los escritores tucumanos den a conocer sus obras en uno de los eventos literarios más importantes de habla hispana, promoviendo la producción cultural de la provincia en un escenario de relevancia internacional.

