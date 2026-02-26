Secciones
“Le fallamos”: el fuerte mensaje de Lucas Martínez Quarta tras la salida de Marcelo Gallardo de River

El defensor asumió la responsabilidad del plantel por el cierre irregular del ciclo, habló de la deuda con los hinchas y reconoció que puertas adentro sienten que no estuvieron a la altura en el tramo final.

EMOCIÓN. Martínez Quarta convirtió uno de los goles ante Banfield y lo celebró con un abrazo a Gallardo. EMOCIÓN. Martínez Quarta convirtió uno de los goles ante Banfield y lo celebró con un abrazo a Gallardo.
Hace 29 Min

River Plate venció 3-1 a Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador, en una noche atravesada por la emoción y el balance incómodo de un ciclo que no terminó como muchos soñaban.

Lucas Martínez Quarta fue protagonista desde el inicio. Convirtió el primer gol del partido y lo celebró corriendo hacia el banco para abrazar a Gallardo, en una imagen que marcó el tono de la noche.

Tras el encuentro, el defensor fue uno de los que puso en palabras lo que flotaba en el aire. No esquivó la autocrítica y apuntó directo al rendimiento del equipo en el último tramo.

“No venimos cumpliendo con las expectativas de la gente y se manifiestan. Es normal y lo sabemos, somos los máximos responsables”, reconoció. Y agregó: “Hoy le pudimos regalar una victoria a Marcelo, pero nos vamos con sabor amargo porque no merecía irse así”.

La frase quedó resonando fuerte en Núñez. Martínez Quarta, que regresó con la ilusión de volver a ser campeón, fue más allá y dejó en claro el peso que siente el plantel. “Los que volvimos, lo hicimos para ser campeones y ganar. Podemos tener buenos momentos, malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta”, afirmó.

En el plano personal, el zaguero dejó ver el vínculo que lo une al entrenador saliente. “Marcelo es como un padre para mí, fue el que me hizo crecer futbolísticamente y como persona. Gracias a él pude desarrollar mi carrera y estoy más que agradecido”, expresó con visible emoción.

Sin embargo, el reconocimiento no tapó el análisis crítico. “Le dije al cuerpo técnico que de un modo u otro le fallamos. Ahora hay que hacerse responsable, convivir con esto y mirar para adelante”, completó.

River cerró la noche con una victoria que maquilló el clima, pero no borró la sensación de deuda. Mientras el “Muñeco” se despidió, puertas adentro ya saben que el próximo desafío será reconstruir desde la autocrítica.

