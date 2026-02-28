Caso Érika: habría más personas involucradas en el crimen

Sustentos

La auxiliar Carolina Brito Ledesma, siguiendo las instrucciones de Gallo, señaló que Díaz concurrió a la casa del “Militar” a bordo de una camioneta que tenía el logo de “Mundo Limpio” -una de las empresas del principal imputado- y luego se retiró varias horas después en el mismo vehículo con varias bolsas de residuos en la caja. Los investigadores sospechan que podría haber realizado tareas de limpieza en la escena del crimen. No se refirió a la sospecha de que habría sido el responsable de eliminar el celular, dato que fue aportado por Gordillo. “Esa versión carece de credibilidad”, indicó la representante del Ministerio Público.