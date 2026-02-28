En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató

“Volvía desde San Miguel, en medio de la tormenta, llovía mucho, deben haber sido como a las 19 que me descompuse, cuando pasé el puente, me paré a un costado de ruta, justo a unos metros de donde termina la bajada del puente. Cuando iba a subir de nuevo al auto, escuché un ruido, como un llanto muy suave, y yo pensé que era un animalito, un cachorro o algo. Fui a ver, pero no veía nada, y ya no se escuchaba nada. Cuando vuelvo a intentar subir al auto, lo vuelvo a escuchar, y ahí me di cuenta de que era una criatura, un bebé. Ahí fui a intentar buscar de dónde venía el llanto, y no sabía qué hacer, y me puse a pedir ayuda a los que pasaban, pero nadie paraba; es un lugar medio peligroso a las motos roban mucho por ahí. Hasta que una pareja en moto paró y me preguntó qué pasaba, les expliqué, y la señora se bajó a ayudarme. En eso los dos escuchábamos al bebé, y nos metimos en medio de las malezas. Hay como un zanjón lleno de yuyos altos, y bajamos; nos estábamos guiando por el llanto para encontrarlo. Hasta que lo encontré, estaba desnudito, aún con el cordón umbilical, y tenía algunos raspones”. La escena vuelve a la cabeza de Raúl Martín Medina, de 77 años, una y otra vez. La lluvia, el viento, un malestar repentino que lo obliga a detenerse en la ruta 302, a la altura de la localidad de Delfín Gallo. “Ahí inmediatamente lo alzamos, lo limpiamos con lo que teníamos a mano; yo tenía un paño limpio en el auto y usamos eso. La señora se subió conmigo al auto, y fuimos volando hasta el hospital Eva. Ahí entramos por la guardia, y le explicamos lo que estaba pasando, y agarraron al bebé y se lo llevaron”.